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盧秀燕定調蔣萬安「安心執政」主軸 林俊憲：是回顧黑歷史吧

選舉進入倒數階段，外界聚焦台北市長選戰，蔣萬安陣營將推出《萬安警報》，第一期主軸提輝達。對此林俊憲表示，接下來那第二期、第三期會是什麼呢？好難猜喔，實在太神秘了。認為好的事情歡迎大家一起學習（意指跟進《順報》），建議蔣萬安團隊也可以試試看，在人潮密集的地方發報，想必在「吹起反攻的號角」後，一定會有很多人想拿到《警報》。林俊憲也說，除了派報外，蔣萬安預計在本月14日舉辦「安心向前行」遊行活動，帶領支持者前往市府大門集合，展現連任的決心。這些都是在盧秀燕進駐團隊後的新策略，並將衝刺階段的訴求定調為「安心執政」，強調過去4年蔣萬安施政帶給市民的安心感。林俊憲也質疑，不確定盧秀燕究竟是真心想拉抬蔣萬安，還是無意間幫他複習黑歷史。這幾年，蔣萬安執政期間，台北市府發生不少令人不太安心的事件，像是寶林茶室奪走6條人命、營養午餐造成多校學生身體不適、幼兒園虐童案、同志酒吧搜索爭議等，連「樹木」都得「木木自危」。所以盧秀燕為蔣萬安設定「安心執政」主軸，根本是讓大家想起這段缺乏安全感的時期，「我看民眾可能比較想報警」。林俊憲也提到，江啟臣夫人將北上和蔣萬安夫人合體掃街，這樣的安排，令人懷疑以往蔣萬安引以為傲的婦女票，恐怕大不如前。一邊喊安心，一邊拉警報；一邊強調施政有成，一邊又大動員搶救選情。連婦女票都要靠其他人北上急救，這場號稱「安心向前行」的遊行，應該是讓蔣萬安自己安心吧？說到底，薑還是老的辣，盧秀燕這招「看似補血，實則回顧黑歷史」的策略，真是高招。