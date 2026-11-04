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▲劉朔登基3年就遭毒手，田曦薇淚崩飆演技。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇最後以護國長公主身分穩定朝局。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇一人分飾兩角，演技精湛。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

▲田曦薇和閆桉的高甜互動，讓許多人敲碗二搭。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

▲田曦薇在古裝劇中殺出一條血路，聲勢大漲。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

田曦薇主演的大女主劇《嫁金釵》在優酷平台已經可以看到大結局，最後田曦薇同母異父的弟弟劉朔（周曆傑 飾）登基，但3年後就遭廢太子陷害，雙腿被猛獸咬斷，失血過多而亡，田曦薇一邊守護妹妹紅線腹中的遺腹子，一邊以護國長公主身分會見諸侯，穩定江山。然而在最後畫面中，各大諸侯亮相，朝堂掀起一波動盪，感覺又將有大事發生，卻只在這邊結束，讓許多觀眾傻眼，敲碗一定要拍第二季，否則太難受了。《嫁金釵》結局中，田曦薇飾演的「魏嬈」被封為護國長公主，弟弟劉朔娶了她的義妹紅線，好不容易繼承皇位，登基後卻在3年後遭到陷害慘死，局勢瞬間動盪，敵人步步緊逼，最後一幕魏嬈回頭望向文武百官，留下一句「只要我還活著，就有法子叫他們臣服」就全劇終。這樣的收尾讓許多觀眾以為會有第二季，紛紛留言敲碗，「這開放式結局太吊胃口了」、「需要第二季」、「還是前面16集好看啊，後面瞎編了」、「要不是田曦薇真的看不下去，後面太瞎演了」、「這有點虎頭蛇尾了吧」、「真的沒有第二季嗎，心裡空落落的」，還有人說結尾太倉促，感覺像飯只吃了半口。雖然網路上討論得沸沸揚揚，不過片方和平台都沒有公布任何後續計畫，且劇集改編自笑佳人的同名小說，原著已經完結，如果要第二季就會是原創劇本，然而《嫁金釵》團隊正在籌備的新劇《執金釵》，與《嫁金釵》劇情完全不同，或許有可能以雙主線方式拍攝。即便褒貶不一，《嫁金釵》無疑是下半年陸劇黑馬，全劇30集獲得255個廣告贊助，打敗第一名的《九門》，田曦薇的商業價值更是水漲船高，據悉她還搶下趙露思手中的寶格麗代言，官方尚未公布相關消息就已掀起討論。