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民主黨奪回國會也難擋關稅 川普仍握行政權

亞洲貿易協議充滿變數 川普恐加強施壓

▲川普去年4月推出所謂「解放日」對等關稅。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗戰爭推升能源價格 亞洲經濟面臨雙重壓力

專家籲亞洲分散市場 別期待川普敗選就能鬆綁

美國期中選舉3日登場，稍早參議院確定由民主黨拿下過半席次，並在眾議院翻轉了關鍵的七個席位。外界關注，若是美國總統川普（Donald Trump）失去國會支持，是否意味著其強硬關稅政策將受到限制？不過，多名亞洲經濟及政治專家警告，即使共和黨在期中選舉慘敗，川普仍可透過行政權力推動貿易政策，甚至可能為了展現政治影響力，對亞洲國家採取更加強硬的關稅措施。根據《南華早報》報導，川普自2025年1月重返白宮以來，接連推出大規模關稅措施，打亂全球貿易秩序，今年2月底又與以色列對伊朗發動軍事行動，導致國際油價飆升。隨著美國民眾對通膨及生活成本的不滿升高，期中選舉也成為選民對川普第二任期施政表現的重要考驗。法國ESSEC商學院經濟學副教授林志蔚（Jamus Lim）指出，如果共和黨失去國會其中一院或兩院控制權，民主黨可能試圖限制川普單方面締結貿易協議的權力，進而削弱美國在國際貿易談判中的籌碼。不過，他強調，即使國會加強監督，川普仍可動用行政權力推動相關政策。依照美國憲法，國會擁有規範對外貿易及徵收關稅的權力，但川普政府長期透過行政命令及緊急狀態相關法律推動貿易措施。儘管美國最高法院今年2月推翻川普2025年4月實施部分關稅措施的法律依據，貿易政策的不確定性仍未消除。即使民主黨取得國會控制權，試圖立法撤銷特定關稅，川普仍可行使總統否決權。國會若要推翻否決，參眾兩院都必須取得三分之二多數，依目前政治版圖來看難度極高。林志蔚也指出，民主黨傳統上並不一定比共和黨更支持自由貿易，因此即使國會變天，也不代表美國會立即轉向貿易自由化。川普去年4月推出所謂「解放日」對等關稅後，亞洲多國積極與華府談判，希望降低出口美國的貿易障礙。然而，目前真正完成具法律約束力、且全面生效貿易協議的亞洲國家仍相當有限。例如，美國與馬來西亞、印尼達成的部分安排，主要以行政部門主導的雙邊協議形式推動；與泰國、越南的談判成果，則多屬框架協議或合作備忘錄。專家認為，這些安排缺乏長期穩定性，一旦美國政治局勢改變，亞洲出口國仍可能面臨政策調整風險。印度觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）戰略研究副主任米什拉（Vivek Mishra）警告，如果共和黨同時失去參眾兩院，川普可能更加依賴行政命令施政。屆時，川普不排除重新針對對美貿易順差較大的國家祭出懲罰性關稅，或進一步要求外國企業將製造業及投資轉移至美國。印度社會發展委員會經濟學教授達爾（Biswajit Dhar）也認為，川普在任期最後兩年可能採取更加激進的貿易政策，藉此證明自己的政治影響力。他直言：「他會變得更加強硬，因為他有事情需要證明。」除了關稅問題，伊朗戰爭造成的能源危機，也讓高度依賴進口能源的亞洲國家面臨更大挑戰。自今年2月底戰爭爆發以來，國際布蘭特原油價格已從每桶約70美元，攀升至週二上午超過104美元；全球液化天然氣（LNG）現貨價格更幾乎上漲至原本的3倍。米什拉指出，若川普在選後進一步對伊朗採取軍事行動，可能加劇能源供應緊張，進一步推高亞洲企業的生產及運輸成本。對印度、越南、印尼及馬來西亞等製造業成本相對較低、又高度依賴出口的國家而言，美國關稅與能源價格上漲，將形成雙重壓力。印度阿育王大學政治學客座教授錢德拉（Uday Chandra）指出，如果民主黨掌控國會，確實可能透過調查、預算審查及立法程序，增加川普政府推動政策的難度。不過，實際制衡效果仍取決於共和黨議員是否願意與川普保持距離，尤其隨著2028年總統大選逐漸接近，黨內政治盤算可能出現變化。達爾則建議，亞洲國家應持續推動出口市場多元化，降低對美國市場的依賴，而不是寄望美國期中選舉結果能讓貿易政策轉向溫和；錢德拉也提醒，即使川普未來卸任，美國經濟政策的不可預測性仍可能持續存在。無論共和黨能否守住國會，亞洲各國都不能將美國政治變局視為關稅戰結束的訊號，反而應提前因應未來兩年可能出現的貿易與能源市場動盪。