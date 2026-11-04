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《炸地瓜球》怎麼玩？11道步驟還原夜市小吃製作過程

▲玩家必須長按按鈕蒸熟地瓜，再進入壓泥、調味等製作步驟。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）

▲遊戲可以自行調整地瓜粉、水與糖的比例，不同配方可能影響最後成績。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）

▲地瓜球還能加入起司、芋泥及巧克力等內餡，讓玩家自由嘗試不同口味。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）

▲炸地瓜球時還得使用漏勺按壓，模擬夜市攤販製作地瓜球的過程。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）

《炸地瓜球》100分怎麼拿？配方、油溫、起鍋時間都影響成績

▲《炸地瓜球》會依照製作成果給予評分，若成品不理想，還會顯示失敗原因，讓玩家重新挑戰。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）

《炸地瓜球》免費玩！近7日8000次點擊、衝上熱門榜第5名

近期社群平台Threads掀起免費網頁小遊戲熱潮，現在連台灣夜市經典小吃「地瓜球」都能自己炸！一款名為《炸地瓜球》的網頁遊戲引發網友討論，玩家不只要親自製作地瓜球，還得調整地瓜粉、水與糖的比例，掌握油溫、火候及按壓技巧，挑戰100分的完美成績。遊戲更加入特殊品種與圖鑑收集系統，讓不少人為了找出隱藏配方反覆嘗試，甚至有網友在 Threads 發起「黃肉、紫肉、芋頭」三大陣營投票，讓原本單純的料理遊戲，意外掀起地瓜球派系之爭。近期網頁料理小遊戲接連受到關注，從炒飯、煎牛排、擠霜淇淋，到製作章魚燒，都有玩家在社群分享遊玩成果。其中，《炸地瓜球》將台灣人熟悉的夜市小吃變成遊戲主題，讓玩家在手機或電腦上體驗製作地瓜球的樂趣。看似簡單的料理遊戲，卻從食材、配方、火候到最後調味都能自行決定，讓每一次製作都有可能出現不同結果。《炸地瓜球》共有11個製作步驟，首先必須從黃肉地瓜、紫肉地瓜及芋頭中選擇主要食材，接著透過長按按鈕蒸熟地瓜，再將地瓜壓成泥，並自行調整地瓜粉、水及糖的比例。完成調味後，玩家還得親手揉製麵團，並選擇是否加入起司、芋泥或巧克力等內餡，再依序切成塊狀、搓成圓球，才能進入最重要的油炸階段。到了炸地瓜球的環節，遊戲還原夜市攤販常見的油鍋操作，玩家可以選擇小火、中火或大火，觀察油溫變化，再將地瓜球放入鍋中。隨著炸製過程進行，還需要使用漏勺按壓地瓜球，最後決定何時起鍋，甚至可以選擇撒上梅粉、糖粉或不加調味。《炸地瓜球》最吸引玩家的地方，就是遊戲並非只要成功炸出地瓜球就算過關，而是加入評分機制，讓玩家可以不斷挑戰更好的成績，目標甚至是拿下100分。遊戲會根據玩家的製作成果給予分數及等級，並顯示這次炸出的地瓜球種類。如果成品不理想，系統還會提供失敗原因，讓玩家知道下次應該調整哪些步驟。例如實際測試中，記者就炸出一款名為「白白軟軟球」的地瓜球，最終只獲得0分、F級評價，遊戲還幽默吐槽「太早起鍋，還在害羞」，並指出「幾乎沒放糖，顏色跟味道都很佛系」，提醒玩家可以調整配方及製作過程。除了分數挑戰，遊戲也設有圖鑑功能，玩家可以透過不同食材組合與製作方式，嘗試解鎖更多特殊地瓜球。由於每個環節都可能影響最後成果，也讓不少玩家投入時間研究，試圖找出能夠拿到高分的完美配方。事實上，《炸地瓜球》並不是近期唯一受到關注的料理小遊戲。根據免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」今（4）日的近7日點擊排行榜，前6名全由食物相關作品包辦，其中《鍋氣炒飯》以約1.1萬次點擊排名第一，《夜市牛排》約8900次位居第二，《霜淇淋模擬器》與《螺旋薯塔製造機》則以約8100次分居第三、第四名。值得注意的是，《炸地瓜球》也以約8000次點擊衝上第5名，相較於前一天的第8名明顯上升，顯示遊戲近期受到越來越多玩家關注。不過，該數字為平台近7日點擊統計，並非實際遊玩人數。這類網頁小遊戲最大的特色，就是不需要下載程式，只要打開瀏覽器就能體驗，加上操作方式容易理解、每次遊玩時間不長，玩家可以利用零碎時間反覆挑戰。