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陸委會：無法核實遭迫害情事

程萬軍稱2019年遭捕判刑6年

已被送返曼谷 稱將尋求第三國庇護

曾任中國《央視》節目文史主講嘉賓的程萬軍，2日自泰國搭機抵達桃園國際機場後「跳機」求援，希望台灣政府提供短期人道保護，並協助轉往歐美第三國。對此，陸委會今（4）日證實，程萬軍的情況不符合我方規定及處理機制，加上政府無法核實他所稱遭受迫害的情事，主管機關已依法將他送返前一出發地曼谷。陸委會今表示，程萬軍聲稱遭中共迫害，希望暫留台灣等待前往歐美國家，但政府每年都會遇到多起類似案件，基於職責必須建立甄別機制，不可能每一件都採取暫時留置方式處理。陸委會指出，本案關鍵在於，目前除了程萬軍本人的聲明內容外，政府找不到其他第三方事證佐證其遭受迫害的說法；此外，程萬軍仍可自由出入中國大陸，也沒有遭限制人身自由，因此依現有審酌基礎，只能按照既有機制將他送返泰國。程萬軍2日在桃園機場管制區內自拍影片上網求援，自述曾任《法律與生活》雜誌社官網執行總編，並曾在《央視》節目擔任文史主講嘉賓。他稱，2019年因在工作場合發表政治相關言論遭調查，同年在北京機場被捕，之後以「非法經營罪」遭判刑6年。程萬軍並稱，2025年刑滿出獄後，為避免再次遭到迫害及希望繼續發表作品，因此流亡海外；由於擔心在泰國遭遣返中國，才轉往台灣，希望獲得短期人道保護，再轉赴第三國安置。同時，程萬軍今接受《中央廣播電台》電話訪問時表示，他已於3日晚間被送返曼谷，對台灣方面的決定感到失望及憤怒。由於其泰國簽證即將到期，目前仍將透過相關救援管道，尋求前往加拿大等第三國庇護的可能。對於程萬軍針對遣返執行過程提出的指控，陸委會表示，主管機關已有正式說明，並強調台灣政府對中國籍異議人士向來抱持盡量援助的立場，但相關個案仍須依法律及國境管理制度辦理，也希望外界予以尊重。