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從命理看選戰！釋法湛預言蔣萬安重陽節後民調下滑

點名黃珊珊是關鍵人物！籲藍綠候選人主動拜訪

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市長選情持續升溫。詠采文化藝術基金會創辦人釋法湛法師從傳統命理、風水及政治局勢角度分析，認為台北市長蔣萬安在重陽節過後，民調恐將持續下滑。不過，他也點出，這場選戰真正的「關鍵人物」可能是前台北市副市長黃珊珊，並公開建議蔣萬安及民進黨台北市長候選人沈伯洋，應主動拜訪黃珊珊，透過市政請益與交流，爭取更多市民認同。釋法湛表示，若從老祖先傳承的智慧出發，無論是風水、地理、哲學，或八字、紫微斗數等角度觀察選戰，都能提供不同的思考方向。他透露，過去曾與友人私下交流時提及，蔣萬安個人運勢從清明節至中秋節期間相對弱勢，因此曾透過友人建議蔣萬安多走訪宮廟、參拜祈福，但可能因市政繁忙，相關建議並未獲得採納。釋法湛進一步指出，他先前也曾向友人提到，農曆九月初九重陽節將是蔣萬安選情的重要時間點，依其個人命理觀察，重陽節過後，蔣萬安的民調可能持續走低。至於如何突破選戰局勢？釋法湛認為，市政建設需要經驗傳承與交流，與其單純邀請政治人物站台造勢，不如透過實質請益，展現對城市治理的重視。他直言，這次台北市長選舉的關鍵人物，就是曾任台北市副市長的黃珊珊。黃珊珊過去擔任台北市副市長，具有實際市政經驗，無論是尋求連任的蔣萬安，或是挑戰市長寶座的沈伯洋，都應找時間前往黃珊珊的辦公室拜訪，針對台北市政建設、城市發展及未來施政方向交換意見，讓市政經驗得以傳承。不過，釋法湛也提到，黃珊珊目前處於民眾黨停權期間，若以黨員或個人身分替任何一方公開站台，恐怕都不太適當，也可能讓民眾黨及黨主席陷入尷尬。因此，他認為最合適的方式，並非要求黃珊珊表態支持誰，而是由兩位市長候選人主動登門請益。釋法湛強調，政治人物不應只著眼於選舉勝負，市政交流更應以台北市民的最大福祉為出發點，透過不同政治立場之間的經驗分享與對話，讓城市治理持續向前。他也再次呼籲蔣萬安與沈伯洋，應把握機會向黃珊珊請益，讓選戰不只是政治競爭，也能成為市政傳承與交流的契機。