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▲劉淑芳呼籲支持者不要因「穩當選」的說法而鬆懈，盼透過親友相互催票，爭取繼續服務四鄉鎮的機會。（圖／競總提供）

彰化縣第七選區縣議員劉淑芳成立競選總部，向來自田尾、北斗、埤頭、溪州的支持者爭取連任。她提及上屆選舉僅以95票差距驚險過關，坦言這是從政30多年來深刻的警惕，強調「沒有誰是穩當選的」，呼籲支持者凝聚選票，並提出長照、教育、農業、青年就業及基層建設五大政見。劉淑芳在致詞時向支持者鞠躬，表示上屆開票結果讓不少人捏把冷汗，「歹勢，淑芳讓大家受驚了！」她說，當時有支持者認為她長年服務地方，應能順利當選，結果卻差點失去繼續服務的機會，也讓她體會每張選票都不能視為理所當然。談到再度參選的原因，劉淑芳表示，原本曾考慮退休，希望將更多時間留給家庭，過去兩年也曾尋找、培養年輕人接棒。不過，其中一人因健康因素暫停規畫，另一人則在與家人討論及赴廟宇請示後，決定暫不投入選舉。她因此選擇繼續爭取鄉親支持，也盼未來持續為地方培育接棒人才。活動中，劉淑芳牽起獨生子的手，談及多年來在議會與基層服務間奔波，對陪伴家人時間不足感到愧疚。她表示，兒子成長及出國求學期間，自己未能時常陪在身邊，希望孩子體諒她投入公共事務的選擇。母子隨後相擁，成為現場焦點。政見方面，劉淑芳表示，將爭取充實社區關懷據點及喘息服務，支持長輩在地安老；教育部分則推動校園設備更新，補足偏鄉數位及雙語教學資源，縮短城鄉學習落差。針對四鄉鎮農業需求，她提出改善農水路灌溉與排水、關注農資材價格波動，並爭取完善天災農損救助及產銷通路。青年政策則希望結合田尾花卉苗木與地方特色農業，推動地方創生、創業輔導及融資協助，增加青年返鄉發展機會。基層建設部分，劉淑芳表示，將持續監督防洪治水工程，改善易淹水地區與瓶頸道路，並爭取充實監視設備及警消裝備，回應居民對交通與治安的需求。劉淑芳在演說最後再次提及上屆95票的差距，呼籲支持者不要因「穩當選」的說法而鬆懈，盼透過親友相互催票，爭取繼續服務四鄉鎮的機會。