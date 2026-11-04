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交通部推動高齡駕駛人換照制度，並透過主動關懷、換照管理及實地駕駛訓練等措施，降低高齡者交通事故風險。今年截至9月底已經有24.6萬人完成換照、辦理率近七成。今年底開始將進一步強化違規肇事者管理，年滿75歲且因違規導致事故的駕駛人，要求自費至駕訓班完成實地駕駛訓練後，才能換發駕照。今年5月正式實施高齡換照新制，將定期換照年齡由75歲調整至70歲，年滿70歲長者須完成體格檢查並參加高齡換照講習後，可換發有效至75歲的駕照；75歲以上長者另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症之證明文件，其後每滿3年換發1次。另，交通部規劃12月起實施75歲以上高齡者違規致肇事， 須自費至駕訓班完成實地訓練才可換照。為滿足高齡者外出需求，針對70歲以上繳回駕照的高齡者，提供補助 TPASS乘車優惠回饋；長者自願繳回駕照，持敬老卡搭乘公共運輸可享乘車回饋50%，補助期間為2年，每月回饋上限1,500元。截至115年9月底，已有約2萬名長者獲得補助。