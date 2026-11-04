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九合一選戰倒數，「寶島歌王」陳昇今（4）日出席跨年演唱會《寂靜之喧嘩》記者會，談及選舉相關話題忍不住開酸：「其他高度發展的國家，選舉聲音都沒這麼吵。」更自爆從來沒投過票，被問及原因坦言當初看好的候選人，過幾年之後都會讓他失望，自己也從不碰政治相關的活動，直呼：「這世界從不缺我的聲音。」而對於藝人公開表態個人立場，陳昇則認為這是「平庸化」的現象，表示人們以為他們懂了，但其實什麼都沒懂。選舉進入倒數階段，陳昇受訪時表示自己從沒投過票，直言過去看好的候選人，過幾年後總會讓他失望，直說：「就像總統到了第二任都不怎麼樣，全世界都是這樣，到最後都會落漆。」因為理想中的人沒有出現，所以也不想讓自己失望。陳昇認為政治表態是很大的事，也會提醒自己要少說兩句：「 這世界不缺我一人說話 ，就少說兩句吧！」而看到不少藝人公開表態個人立場，陳昇認為這是「平庸化」的現象，以前這些議題是很深奧，但現在好像誰都能講的，「這麼多人在談，因為人們以為他們懂了，但我們其實什麼都沒懂，跟以前一樣呆。」陳昇提及選舉亂象，直言：「其他高度發展的國家，選舉聲音都沒這麼吵。」 更問說：「哪個國家的選舉看板臉這麼大 ？」以前都是候選人號次公布後選戰才開始，但現在前半年、一年就在造勢，甚至選舉過後看板、竹竿也不處理，讓陳昇看不下去，感慨：「大半年都是這樣，好累喔！真想逃離這地方。」陳昇闖蕩歌壇多年，但向來不碰政治，表示：「我一輩子不沾這東西，我也不會去政黨演出。」但有時候是到了現場才知道是什麼情況，當下陳昇也會要求不要合照、不要同台，「我們是去賺生活費的，政治的我們就不沾。」笑說自己只是個繳稅的歌星，希望能安心、平穩過日子。陳昇今正式宣布2027跨年演唱會定名為《寂靜之喧嘩》，將於12月31日晚間8點30分在台北國際會議中心登場，門票訂於11月7日（六）上午10點在KKTIX售票系統正式開賣。門票啟售記者會上，他以一首〈寂靜之喧嘩〉揭開序幕，接著演唱〈然而〉，透過兩首歌曲傳遞今年跨年演唱會的心境。