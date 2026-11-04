我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安競選辦公室今（4）日召開記者會，公布新的應援小物「安心貼」。而整個事情起源是11月1日，蔣萬安出席市議員耿葳競選總部成立，有支持者希望用貼紙表達加油才促成。蔣萬安的妻子石舫亘則透露，那天回家，看到丈夫衣服和外套上貼滿愛心，本來跟他說「這個衣服要不要脫下來，我來洗一洗」，不過蔣萬安連忙說「不行不行，不要隨便洗，我要把我的這個愛心一個一個收集起來，這些都是我們的支持者很大的鼓勵。」石舫亘表示，丈夫非常開心，在選戰伸出手拿出貼紙，安心貼上貼紙，尤其她最近開始掃街，支持者也給非常多祝福，她記得有一個四寶媽，特別帶著女兒在市場上跟她照相，跟我說：「有萬安，我們就很心安。」所以真的很開心有這麼大的鼓勵，然後讓這樣子的力量能夠傳遞到台北各個角落。蔣萬安競選總幹事羅智強補充，「安心貼」第一波限量1萬份，將在下周一只能在競選總部領取，一人限領一份，因為第一波是趕製，若後面量開起來，就會擴及到議員、後援會，甚至包括各種活動現場，也讓議員能夠開始發送；同時也呼籲支持者把貼紙貼在自己的東西上，不要貼在公共場所。