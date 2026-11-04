他在本季結束後離開熱火、重新回到密爾瓦基公鹿並非不可能。「畢竟他給我的感覺，一直是他從未真正離開過。」

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字母哥最快明年獲自由身 卡森斯：可能回歸公鹿

百分之百有這種可能。如果他重新回到密爾瓦基，我一點也不會感到驚訝。不知道為什麼，我的直覺一直告訴我會發生這種事。我不了解任何內幕消息，這只是我的個人感覺。但密爾瓦基已經積累不少年輕球員和選秀資產，我能想到他重新回歸的場景。他給我的感覺，一直是他從來沒有真正想離開。

字母哥是隊史最偉大球星 宛如密爾瓦基城市象徵

效力12年期間，他不僅成為隊史得分王、籃板王、助攻王、火鍋王與雙十次數保持人，更打破公鹿長達50年冠軍荒

▲ 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）認為，字母哥下季可能重返公鹿。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)

「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）今年夏天被重磅交易到邁阿密熱火，展開職業生涯第2階段，但隨著球隊未打出化學效應，關於他的熱火的未來也陷入討論，前NBA明星中鋒德卡森斯（DeMarcus Cousins），近日就在節目中談到「字母哥」未來動向時直言，字母哥明年1月6日能洽談續約，目前合約來看，剩下明年價值6280萬美元（約台幣19.8億元）球員選項，若未能與熱火達成續約，最快明年夏天就能成為自由球員。卡森斯就認為，字母哥確實存在於熱火過水一季後，重返密爾瓦基的可能性，「對於密爾瓦基而言，字母哥不只是一名超級巨星，更是這座城市的象徵。他於2013年NBA選秀會首輪第15順位被公鹿選中，從最初身材單薄、技術粗糙的年輕新秀，逐步進化為聯盟最具宰制力的超級巨星。，2020-21賽季，字母哥率領公鹿一路闖進總冠軍賽，在對陣太陽封王戰第6場中，他打出歷史級別的表現，單場轟下50分、14籃板與5火鍋，幫助公鹿隊奪得睽違50年隊史第2座總冠軍，他也毫無懸念獲選為總冠軍賽MVP。