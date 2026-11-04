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新增個人檔案背卡、私人極巨化對戰

▲《Pokémon GO》將新增個人檔案背卡功能。（圖／Pokémon GO提供）

挑戰全新的特殊調查 獲得對應屬性活動獎牌

▲提升付費版「GO Pass豪華版：曠野週」級別，可解鎖「鋁鋼龍長褲」獎勵。（圖／Pokémon GO提供）

遊戲商店開賣新換裝道具 GO狩獵球寶可夢可傳到《HOME》

▲遊戲商店也會販售新的換裝道具。（圖／Pokémon GO提供）

寶可夢手遊《Pokémon GO》將在11月14日及11月15日舉辦「Pokémon GO 曠野地帶2026」活動，內容包括訓練家的紀念背卡功能更新、可加入私人的極巨化對戰、全新的特殊調查與屬性對應獎牌、全新活動主題換裝道具及《Pokémon HOME》傳送功能更新等多樣內容，歡迎訓練家們一起到《Pokémon GO》捕捉寶可夢、完成挑戰。「Pokémon GO 曠野地帶2026」活動開始後，訓練家就能在檢視個人檔案時，看到夥伴寶可夢的紀念背卡或特別背卡，訓練家的朋友們也可以看到你的冒險旅程。可供顯示的背卡將逐步開放，首先將在11月6日10點開放「GO曠野地帶2026」仙台與墨西哥城的紀念背卡，「GO曠野地帶2026」的特別背卡與先前推出的所有紀念背卡將在台灣時間11月9日10點起開放顯示。「Pokémon GO 曠野地帶」活動開始後，訓練家將能在進入極巨化對戰的團體戰大廳時，選擇加入由系統配對的小組，或是加入已建立的私人小組，訓練家必須輸入小組代碼來加入已建立的小組，透過這個更新功能，訓練家可以和朋友一起挑戰更多的極巨化對戰。持有活動入場券的訓練家將可在「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動期間參加分歧式的特殊調查，並根據所選擇的分歧內容調查鋼屬性或龍屬性的寶可夢，不同的分歧內容會有不同的獎勵與加碼內容。另外，所有的訓練家都能透過免費的「GO Pass：曠野週」解鎖「GO曠野地帶2026 T恤（紫）」作為獎勵，升級至付費版「GO Pass豪華版：曠野週」的訓練家還能在提升級別之後，解鎖「鋁鋼龍長褲」獎勵。「GO Pass：曠野週」與「GO Pass豪華版：曠野週」將在台灣時間11月9日10點到11月15日18點期間登場，「GO Pass：曠野週」的換裝道具以及其他獎勵的領取時間，則會在台灣時間11月17日23點59分截止。換裝道具「鋁鋼龍頭套」、「超極巨化鋁鋼龍背包」、「格鬥屬性夾克」也會在活動時間於遊戲內商店開賣，活動結束後也會繼續販售。除此之外，持有「Pokémon GO 曠野地帶」現場活動或「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動入場券的訓練家將能在完成活動特殊調查後，解鎖全新的訓練家姿勢。訓練家們從現在開始，也能把透過GO狩獵球捕捉到的寶可夢，傳送到《Pokémon HOME》，而《Pokémon HOME》中顯示的GO狩獵球外觀會是「奇異球」。