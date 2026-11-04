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▲鈴木誠也本季雖然受到春訓期間右膝傷勢影響而延遲開季，但最終繳出了優異的成績單。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平在季後賽的表現依舊掙扎，總計8場比賽26個打數僅敲出5支安打，吞下10次三振。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆以2年3400萬美元合約加盟白襪，不僅打破了日籍新人最多全壘打紀錄，更幫助球隊一路殺進季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

球員 所屬球隊 評級 本季表現重點 鈴木誠也 芝加哥小熊 S 打擊率.270、26轟、OPS.841，選到生涯新高81次保送；防守端DRS高達+14，入圍金手套獎決選，為本季WAR值最高的日籍野手。 大谷翔平 洛杉磯道奇 A 貢獻30轟、81次保送、OPS.889等全隊最佳數據；上半季打出MVP級身手，但下半季受右臂二頭肌傷勢困擾導致狀態下滑，季後賽打擊亦陷入掙扎。 村上宗隆 芝加哥白襪 B 敲出日籍新人最多紀錄的35轟，為球隊闖入季後賽的關鍵；但吞下高達196次三振，且季後賽打擊率僅.185。 岡本和真 多倫多藍鳥 B 出賽156場，以33轟、92分打點傲視全隊；但吞下183次三振，打擊率僅.232，三壘防守更發生多達20次失誤。 吉田正尚 波士頓紅襪 C 七、八月手感火燙，但隨後因左大腿後肌受傷導致球季提前報銷；整季僅出賽87場，留下打擊率.274、5發全壘打的成績。 西田陸浮 芝加哥白襪 D 本季首度升上大聯盟，30個打席僅敲出7支一壘安打，長打與保送皆掛零；但在3A繳出.422高上壘率，並展現內外野工具人的守備價值。

2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季落幕，日本棒球記者村田洋輔近期針對多位旅美日籍球星的表現進行了年終評比。其中，效力於芝加哥小熊隊的鈴木誠也憑藉著攻守兩端的全方位貢獻，榮獲了本次評比中唯一的最高評價「S」級。而備受矚目的洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，雖在前半賽季表現亮眼，但下半季受傷勢影響，最終僅獲得「A」級評價。根據日媒報導，鈴木誠也本季雖然受到春訓期間右膝傷勢影響而延遲開季，但最終繳出了優異的成績單。他選到了生涯新高的81次保送，並創下生涯最佳的.368上壘率，同時貢獻了.270打擊率、26發全壘打以及.841的攻擊指數（OPS），展現了中心打者的價值。除了打擊端的穩定發揮，鈴木誠也本季重返先發右外野手崗位，在各項防守數據（DRS+14、OAA+4、FRV+7）皆名列前茅，更入圍了金手套獎決選名單，確立了其「跑打守俱佳」的地位。本季鈴木誠也的WAR值（Wins Above Replacement，勝場貢獻值）在各版本數據中皆高居日籍野手第一（FanGraphs版本為4.5，Baseball Reference版本為5.1），優異的綜合表現讓他成為今年唯一獲得「S」級評價的日本球員。值得注意的是，鈴木誠也與小熊隊的5年合約即將到期，首次投入自由市場的他，預期將成為各隊爭搶的熱門人選。洛杉磯道奇隊的超級球星大谷翔平，今年則獲得了「A」級評價。日媒指出，相較於過去兩個賽季皆轟出50發以上全壘打的驚人表現，大谷今年的成績確實略顯遜色。他在前半賽季打出了MVP等級的數據（.293打擊率、22發全壘打、OPS.952），但下半季受到右臂二頭肌發炎等傷勢困擾，導致成績大幅下滑，更在九月中旬被放入傷兵名單。儘管季末復出，大谷翔平在季後賽的表現依舊掙扎，總計8場比賽26個打數僅敲出5支安打，吞下10次三振，球隊也無緣挑戰世界大賽三連霸。然而，大谷本季仍以30發全壘打、81次保送、.377上壘率、.512長打率及.889的OPS傲視全隊，展現了無可取代的價值，日媒也期待他能在明年找回最佳狀態，重返「S」級榮耀。在其他日籍球員方面，首度挑戰大聯盟的村上宗隆（芝加哥白襪隊）與岡本和真（多倫多藍鳥隊）皆展現了驚人的長打火力，分別敲出35轟與33轟，雙雙獲得「B」級評價。村上宗隆以2年3400萬美元合約加盟白襪，不僅打破了日籍新人最多全壘打紀錄，更幫助球隊一路殺進季後賽，成為球隊躍進的關鍵人物。岡本和真則是以4年6000萬美元合約轉戰藍鳥，在球隊火力疲軟之際挺身而出，以33轟、92分打點的成績傲視全隊，展現了強大的扛壓能力。然而，兩人皆面臨了三振數過高（村上196次、岡本183次）以及防守穩定性不足的課題，未來仍有進步空間。效力於波士頓紅襪隊的吉田正尚，本季因外野競爭激烈出賽空間受到壓縮，雖然在七、八月一度找回火燙手感，但隨後卻因左大腿後肌受傷導致球季提前報銷。總計出賽不到百場，留下.274打擊率、5發全壘打的成績，最終獲得「C」級評價。至於迎來大聯盟初體驗的白襪隊新秀西田陸浮，雖然打擊仍需適應，但展現了不錯的守備潛力，獲得「D」級評價。