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▲陳淑樺（前）當年赴美錄製新專輯，與製作人陶喆（右二）、王治平（右一）等人合照。（圖／我是懷舊人臉書）

80年代傳奇歌后陳淑樺1998年傳出母喪後消失演藝圈，長達28年沒再公開露面，讓歌迷相當關心她的近況，近日有網友翻出一張31年前的珍稀合照，不到40歲的陳淑樺仙氣滿溢，與當時還有頭髮的專輯製作人王治平、尚未出道的陶喆等人合影，含金量相當高。一名網友在臉書「我是懷舊人」分享考古照片，時空背景是1995年殿堂級歌手陳淑樺前往美國錄製新專輯《淑樺盛開FOREVER》，與該張專輯的製作人王治平、陶喆和外籍錄音師留影，可見陳淑樺一頭豐沛中分長髮垂肩，穿白色上衣搭同色襯衫及黑色高腰長褲，露出自信又迷人的笑容，巨星氣場藏不住。據了解，陳淑樺當年赴美籌備第三十三張專輯《淑樺盛開FOREVER》，與王治平、陶喆及知名作詞人娃娃共同打造華語流行樂壇極具標誌性的轉型之作，該張專輯打破她過去深情都會女子的形象，大膽引入R&B元素，並幾乎由陶喆包辦作曲、編曲、和聲與Demo導唱，收錄了〈說，你愛我〉與〈愛得比較深〉等代表金曲。貼文曝光後，勾起許多老歌迷回憶，「陳淑樺長頭髮比較好看」、「這張專輯我到現在還在聽」、「我有買這張專輯，專輯發完以後，陳淑樺立刻把頭髮剪短」、「陳淑樺真的是氣質美女，歌聲又好！」陳淑樺隱身多年來幾乎沒人知曉她的近況，本人僅在2008年接受陶晶瑩電話專訪，多年前也疑似被拍到街頭現蹤，與陳淑樺私交甚篤的音樂人田定豐曾經發文感念對方照顧、提攜，也透露陳淑樺之所以決心離開鎂光燈，是因為八卦週刊狗仔在她淡出期間登了一張本人看似發呆的照片，配上聳動標題，才真正讓陳淑樺對這環境感到失望，至今不再與外界接觸。