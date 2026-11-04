我是廣告 請繼續往下閱讀

第三季受惠暑假、七夕 麥味登持續進軍健康市場

揚秦國際企業（2755）董事會今（4）日通過第三季財報，第三季合併營收為9.25億元，年增17.84%，季增4.83%，稅後淨利0.67億元，年增1.47%，營收創單季歷史新高，獲利創單季歷史次高紀錄，第三季每股純益（EPS）為1.42元。揚秦前三季合併營收26.32億元，年增18.68%，稅後淨利2.02億元，年增18.81%，營收及獲利均創上櫃以來歷史新高。今年前三季EPS為4.33元，隨著營運規模擴大，前三季營收屢創新高，展現穩健營運成果。揚秦總經理林麗玲表示，第三季主要受惠於暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶聚餐商機帶動，旗下品牌「麥味登」與「涮金鍋」營運規模持續成長，單季營收再創歷史新高的佳績。「涮金鍋」在9月接連展出三家門市，預計為第四季的火鍋旺季挹注動能。展望後市，林麗玲表示，麥味登繼上半年掀起市場話題的「蛋白堡」熱賣後，第四季持續進軍健康市場，以「植物性蛋白質」為研發核心，打造「濃豆漿」與「蛋白麵」系列新品，推出後再次獲得關注，讓健康飲食變得更加觸手可及。截至目前，「麥味登」總店數1059家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數11家。