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34萬票成選戰關鍵！黃珊珊曾喊：選民有獨立判斷能力

被問「會特別支持沈伯洋？」黃珊珊僅回謝謝快步離開

2026台北市長選戰持續升溫，尋求連任的台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋民調陷入膠著，甚至部分民調出現沈伯洋領先的情況。值得關注的是，根據先前民調，2022年投給黃珊珊的選民，有53%轉向支持沈伯洋，僅39%支持蔣萬安，讓黃珊珊手中的34萬票成為選戰關鍵。黃珊珊今（4）日下午出席「禮讚眾生的福德」新書見證發表會，面對媒體追問是否會特別支持沈伯洋，她全程未正面回應，僅簡短說了聲「謝謝」，快步走進會場。回顧2022年台北市長選舉，黃珊珊以無黨籍身分參選，最終拿下逾34萬票。隨著今年藍綠選情持續拉鋸，這批選票的流向也成為外界關注焦點。先前民調顯示，上屆支持黃珊珊的選民，有53%轉向支持沈伯洋，39%支持蔣萬安，引發外界討論，黃珊珊支持者是否出現轉向，以及這批中間選民將如何影響台北市長選戰。黃珊珊先前曾透過臉書發文強調，34萬票代表的是34萬位具有獨立判斷能力的市民，而非任何政治人物可以任意支配的票源。她也指出，真正的第三勢力是擁有選擇權的人民，理性的中間選民才是決定台灣未來的關鍵。黃珊珊今日下午現身「禮讚眾生的福德」新書見證發表會，原訂下午1時30分開始的活動，她直到下午2時6分左右才抵達現場。面對守候媒體上前堵訪，黃珊珊戴著口罩、神情凝重，並未停下腳步接受訪問。媒體首先詢問，如何看待過半支持者轉向支持沈伯洋？黃珊珊僅簡短回應「謝謝」，隨即加快腳步。記者接著追問，這次台北市長選戰是否會特別支持沈伯洋？以及今年選舉是否會出門投票？黃珊珊均未作答，快步進入活動會場。