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美國期中選舉掀起「藍色旋風」！民主黨橫掃參眾兩院多數席次，在州長選舉也拿下全數關鍵州的勝利。美媒指出，民主黨眾議院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）即將締造歷史，成為美國首位非裔聯邦眾議院議長。在此次期中選舉中，民主黨大勝共和黨並奪回眾議院多數席次，為美國政壇帶來世代交替。根據美聯社報導，新一屆國會將於 1 月 3 日開議，屆時傑佛瑞斯將面臨同僚的投票表決。若如各界預期獲得提名並當選，這將是非裔國會議員首度拿起極具權力的眾院議長木槌。該職位在美國總統繼任順序中名列第二，也是美國憲法唯一明文規定的國會領導職務。美媒提到，這座由非裔奴隸協助建造的圓頂國會大廈，可能將迎來首位黑人登上議長之位的歷史時刻，這是一段跨越逾 150 年的里程碑，如今傑佛瑞斯可能執掌議事槌。在華府舉行的民主黨開票之夜上，傑佛瑞斯受到全場高喊「議長！」的歡呼聲迎接，但他提到，「這不是政黨的時刻，這是展現愛國心的時刻」。他指出，眾院民主黨人深知這是一場尋求改變的選舉，「美國人民正大聲疾呼要推動根本性的變革，我們都聽到了，我們將全力以赴，為大家帶來應得的重大改變。」現年 56 歲的傑佛瑞斯出生於布魯克林，畢業於紐約大學法學院，自 2013 年起進入國會，是全美位階最高的非裔民選官員，經常在即興發言中引用老派嘻哈歌詞。他將從共和黨籍議長強生（Mike Johnson）手中接過職權；民主黨人正蓄勢待發，準備全力抗衡總統川普任期的最後兩年。川普過去在公開場合與私底下都曾對他冷嘲熱諷，甚至曾在社群媒體上發布一張傑佛瑞斯在白宮外戴著墨西哥寬邊帽的合成假照片，以此加以嘲笑。當國會於 1 月開議時，眾議院全院投票選舉議長是首要議程之一。兩黨通常會在 11 月的黨團內部選舉中選出各自的領導人選。若無意外，傑佛瑞斯將成為繼裴洛西（Nancy Pelosi）後首位民主黨籍議長。在民主黨於 2022 年期中選舉失利、裴洛西決定退居二線後，傑佛瑞斯便在她的支持下領導該黨度過了過去四年。傑佛瑞斯已承諾推出「百日施政計畫」，聚焦於降低生活成本，並啟動監督與調查以對川普政府問責；然而，美媒指出，他過於審慎特質也招致質疑。部分人士批評，在目前瞬息萬變的政壇環境中，當選民迫切尋求對不斷湧來的危機與隱憂做出迅速反應時，他的行動可能顯得過於遲緩。