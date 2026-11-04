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高雄市長候選人賴瑞隆今（4）日上午跨海前往澎湖，除與縣長候選人吳淑瑾進行市政願景交流，也向旅居澎湖的高雄鄉親致意。賴瑞隆強調，兩地長年往來密切，是情感深厚的「兄弟之城」。未來將深化合作，並全力爭取改善小港機場轉乘設施，攜手開創雙城共好新篇章。賴瑞隆一行首先前往馬公市北辰市場，與吳淑瑾、馬公市長黃健忠向鄉親致意，隨後赴湖西鄉與居民交流，並參訪長照園區剪綵等市政活動。賴瑞隆表示，此行除了為高雄女兒吳淑瑾加油、向陳光復縣長獻上祝福，更重要的是延續高澎兩地深厚情誼。長年來，許多澎湖人到高雄求學、工作、成家立業，也有高雄人跨海到澎湖定居，兩座城市早已形成密不可分的生活圈。賴瑞隆指出，對澎湖而言，高雄不只是交通門戶，更是重要的就醫、就學與就業據點。小港機場國內線至捷運站地下通道超過數百公尺，對行動不便者及長輩有一定負擔，在民進黨隊友努力下，已提供電動接駁車服務，但還要持續精進。他將積極協調交通部民航局、高雄捷運公司，配合新航廈工程爭取增設電動步道、完善無障礙設施，全面提升兩地往返、轉乘的便利及友善。賴瑞隆強調，高雄與澎湖隔著一道海峽，情感卻緊密相連，將深化雙城交流，讓高澎不僅是家人，更是相互照顧、共同進步的夥伴。他也懇託澎湖鄉親支持4號吳淑瑾，並向高雄親友推薦5號賴瑞隆，打造高澎共榮共好的未來。