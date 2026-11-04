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▲肉多多火鍋推最低299元起肉盤主菜+自助吧吃到飽，另還有新湯頭包含「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯頭加15元起）。（圖／樂多多集團提供）

▲千葉火鍋11月起加碼有8道越南料理吃到飽，並將有腰子三吃。（圖／千葉火鍋提供）

其他門市也有午餐優惠 最多連吃5小時

▲「涮乃葉嘉義遠百店」11月平日晚餐時段自16:00起入場即可暢吃到22:00打烊，等於最多能吃到6小時。（圖／涮乃葉提供）

入秋就是吃鍋的好時節！全台多家「火鍋吃到飽餐廳」紛紛推出優惠活動，像是涮乃葉的「嘉義遠百店」推出平日晚餐可以最多連吃6小時，而其他分店也有午餐連吃最高5小時活動；另外「新馬辣 Plus+」遠百信義A13店推出平日248元優惠套餐，享有飯吧吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》整理全台4家平價火鍋吃到飽最新優惠資訊，一文掌握。邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」宣布，菜單上繼續延續299元套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。另還有連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」也宣布，即日起至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告又再加碼「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。涮乃葉宣布，「涮乃葉嘉義遠百店」11月獨家推出「平日晚餐不限時」，涮乃葉平日午餐最低490元起吃到飽，而平日晚餐最低則為530元。主打現切肉品、新鮮農場時蔬，自助吧還有日式咖哩、霜淇淋、日式蕨餅與飲料吧等。而嘉義遠百店也新增 DIY 鬆餅，可自行製作甜點。另外，涮乃葉其他多家門市則是有「平日午餐不限時」活動，將持續至12月31日，每人490元起。；14：30 後入座則恢復90分鐘用餐限制，最後加點為午餐結束前20分鐘。馬辣集團旗下「新馬辣 Plus+」遠百信義A13店，推出限定個人套餐，248元可享一份鍋物，並搭配飯吧吃到飽。飯吧提供白飯、黃金滷肉飯、壽喜燒牛丼飯及安格斯牛黑咖哩飯，均可不限量取用。飲品須另外加購，加價50元可享無酒精飲料暢飲。提醒個人套餐僅周一至周五，下午14:00前入店享用吃到飽，當次用餐即可延長至下午16:00，內用限時90分鐘，另收10%清潔費。