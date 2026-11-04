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▲代高政（如圖）飾演的韓遼最終被陸濯假死回歸後一刀擊斃。（圖／翻攝自微博@代高政_）

陸劇《嫁金釵》的結局已在昨（3）日於優酷平台的「直通大結局」方案中搶先播出，魏嬈（田曦薇 飾）被封為護國長公主，陸濯（閆桉 飾）假死後回歸，並引蛇出洞一劍擊斃大反派韓遼（代高政 飾），讓劇迷直呼過癮。不過結尾也藏滿洋蔥，周芙（毛林林 飾）的兒子劉朔（周曆傑 飾）登上皇位、娶回魏嬈義妹紅線（金天如意 飾）的3年後，竟被廢太子設計身亡。魏嬈與陸濯復婚後，陸濯再度站上戰場，與大反派韓遼及太子「端王」劉狩（鄭好 飾）打鬥，並選擇假死脫身，讓不知情的魏嬈悲痛欲絕，還在他棺木旁訴說愛意。韓遼也趁機挾持魏嬈，要求跟她成婚，但魏嬈堅決不同意，不僅拿毒針要刺殺他，還放火要燒死韓遼。不料陸濯直接從棺木中死而復生，一刀擊斃了對方，大反派的悽慘下場讓劇迷都直呼過癮。而另一名反派太子，則因起兵叛變，而被皇帝賜死，由周芙兒子劉朔接下皇位。不料劉朔才登基3年、剛娶回紅線，就被廢太子劉狩設計在狩獵時墜馬，遭野獸咬斷雙腿，最後失血過多而死，再次失去至親的魏嬈心痛落淚，仰天大吼，「祢到底要如何折磨我，看我如何痛苦不堪祢才滿意！」就在此時，紅線將魏嬈的手放在她的肚子上，告訴她自己懷上劉朔的孩子，這才給她們又帶來一線生機，最後魏嬈以護國長公主身分，親迎諸侯、執掌大局。在結局後，演員們也紛紛用角色視角發文，韓遼發出多張帥照後嘆：「機關算盡卻算不透你，這一次是我敗了，但我不悔。」短短幾字道盡了自己身為反派的悽慘下場。而失去丈夫、懷著孩子的紅線也發文，回憶與姊姊童年與被毒啞的過往，「阿姊，我發不出聲音了。我的喉間有了一根懸掛的針，每每呼吸便會狠狠的剮蹭，抽痛使我不能進食不能寢眠。我恨，我無力覆仇，對你的萬千愧謝無從出口。」紅線也回憶姊姊從小拼命養家，因此一直想著長大就算給人作妾、當奴、做娼，也不讓姊姊這麼辛苦，好在姊妹倆都熬了過去，「阿姊沒有你，這冗長的一生我講述不完，我過不下去。你要康健的在我身邊。我長大了，再沒人能將我鎖起來，任由惡人欺辱你。」並終於明白姊姊做的一切都是為了讓自己好好活下去，紅線也承諾會成為魏嬈的希冀，「我要活著，我要看到你無憂、幸福。」許多劇迷們看到也都忍不住淚崩，並希望姊妹倆與紅線孩子可以幸福過一生。