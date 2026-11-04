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紐約洋基隊再度度過一個無緣世界大賽冠軍的失意賽季，長達17年的冠軍荒持續延燒，然而球團高層卻正式拍板讓總經理凱許曼（Brian Cashman）獲得續約，並讓飽受球迷質疑的總教練布恩（Aaron Boone）在2027年賽季合約最後一年繼續掌舵。這項令廣大紐約球迷大失所望的決定，甚至引來美國政壇重量級人物的公開痛批。身為布朗克斯道地洋基鐵粉的美國民主黨眾議員「AOC」科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）近日受訪時忍不住辛辣開酸：「我真不知道布恩到底是掌握了管理層什麼把柄黑料，但如果我們想要不同的結果，就必須做出改變。」現年36歲的科爾特斯是美國民主黨進步派的代表人物，甚至被視為未來競選美國總統的熱門人選。在紐約州出席活動時被問及洋基現況，她對球隊長年停滯不前感到無比挫折，並特別聲援了洋基傳奇名捕波沙達（Jorge Posada）：「聽到波沙達說他在洋基球團活動中感到不受歡迎，我真的覺得很遺憾。我們必須找回這支球隊的輝煌傳統，回到過去那種追求卓越的最高標準。我渴望看到那種文化回歸，我希望看到基特（Derek Jeter）、波沙達、李維拉（Mariano Rivera），希望看到每位名將都回來，這才是我們想要的！」過去在托瑞（Joe Torre）執教時期締造4冠王朝的「核心四人」及沙巴西亞（CC Sabathia）等傳奇名宿，近年與現任管理層關係疏離，沙巴西亞日前甚至公開痛批洋基的球隊文化已經全面衰退。名宿們的心聲與AOC的發聲，完全代表了廣大球迷對凱許曼與布恩體系的深度信任危機。儘管洋基當家球星賈吉（Aaron Judge）在季末記者會上公開向高層喊話要求引進更多戰力支援，但洋基球團至今仍將失利歸咎於大面積傷病。本季賈吉與「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）皆缺席了大半賽季，迫使球隊頻繁使用替補陣容輪替，進攻端嚴重受挫。然而外界對於布恩的耐心早已消磨殆盡。美媒《HEAVY》分析指出，2027年賽季將是布恩現有合約的最後一年，在球團續約凱許曼之際，布恩正處於「不成功便成仁」的懸崖邊緣。