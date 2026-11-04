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選戰倒數24天，國民黨主席鄭麗文今（4）日在中常會表示，今天從南投回來心情很好，因為每天全台跑行程很開心，尤其今天去埔里，埔里名產是帥哥美女，因為水質特別好，去到埔里看到很多帥哥美女心情很好，「我說現在開始喝埔里的水來不來得及，許淑華說她要無限制供應」，她就問南投鄉親說，「麗文這年紀喝埔里水來得及嗎？現場大家都說來得及」，鄭麗文講完還呵呵大笑。鄭麗文說今天剛赴南投輔選，她指出，南投團隊非常團結、非常強，長期執政的政績是最堅強的底氣；許淑華縣長4年表現非常優異，做的都是最困難的工作，包括還清南投累積的債務，以及焚化爐、垃圾問題等。縣長與鄉鎮市長、議員、代表、里長溝通合作，是合作無間的堅實團隊，因此南投喊出「13+1」，13個鄉鎮全壘打，再加上縣長本人。她說，縣長認真到13鄉鎮每一里的里民大會都親自全程出席，不只讓自己當選，也力挺照顧所有國民黨候選人，基層同志也都非常力挺縣長。鄭麗文表示，南投是國民黨的模範縣，其他縣市也都有非常好的政績，這才是國民黨尋求連任或新人接棒最基本的底氣來源，「我們很扎實，不是人造洋流，也不是空虛造勢」。她指出，民進黨甚至可以用預算來養網軍，「我們不可能在資源上跟民進黨平起平坐」，國民黨只能靠政績與團結。她感謝、感佩南投團隊在許淑華縣長領導下，「展現出國民黨金字招牌的隊伍」；許淑華有情有義，其他縣市有需要，不只站台，私底下也給予鼓勵與關懷。她說，「我們都是兄弟姊妹，互相彼此地幫忙」，「這樣在選舉，尤其在面對民進黨無情打壓的時候，我們才能夠穩住，並且不斷地成長，也贏得選民的支持、尊重跟認同」。