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非洲國家索馬利亞日前發生一起死亡意外。首都摩加迪休警察局長的一名保鏢，隨長官搭機抵達中部城市後，在夜色中走下飛機，疑似沒注意到螺旋槳仍在高速運轉，頭部被槳葉擊中，當場身亡。事發過程被拍下並在網路瘋傳。這類「螺旋槳死亡事故」其實並非首例，美國今年6月也曾有跳傘公司員工，下機後走向還在轉動的螺旋槳而喪命。據索馬利亞Dalsan電視台、奈及利亞媒體《Chronicle NG》等報導，事發在當地時間3日（星期二）晚間，地點是索馬利亞中部加勒穆杜格州（Galmudug）首府杜薩馬雷布（Dhusamareb）的機場。罹難的是索馬利亞警察部隊特種單位「Haramacad」的成員穆赫塔爾·薩梅（Mukhtar Qasim Samay），他是摩加迪休警察局長馬林·馬赫迪（Ma’alin Mahdi）的隨扈之一。馬赫迪一行人搭機前往杜薩馬雷布，準備出席加勒穆杜格州新任領導人的就職典禮。據網路流傳的影片，這是一架機身寫著「STAR AIRLINES」的白色雙引擎螺旋槳飛機，機門外搭著移動式登機梯。事發時天色昏暗，四周照明不足，薩梅走下飛機後，疑似沒發現螺旋槳仍在轉動，就往螺旋槳的方向走去，頭部遭槳葉擊中，當場死亡。據星島頭條引述當地媒體報導，另一名保鏢當時也差點撞上螺旋槳，幸好被地勤人員及時拉開。索馬利亞警方人士在臉書上發文哀悼，稱薩梅是「索馬利亞警察部隊的英雄」。當地媒體也報導，由於就職典禮即將登場，杜薩馬雷布市區已加強維安。類似的悲劇，國際上並不罕見：：跳傘公司「SkyDive Marana」40歲員工埃爾南德斯（Eduardo Hernandez），在馬拉納地區機場從降落的塞斯納208B型飛機下機後，走向仍在轉動的螺旋槳，不幸喪命。警方表示沒有他殺跡象，研判是意外。：23歲模特兒史卡格斯（Lauren Scruggs）在一場派對後，搭乘私人小飛機欣賞耶誕燈飾，下機後走進仍在轉動的螺旋槳。她雖然保住一命，但頭骨骨折、左手截肢，一隻眼睛也失明。：一名在小岩城機場工作約31年的資深地勤人員，在一架ATR 42-500型螺旋槳客機旁一邊用無線電通話、一邊從左翼後方走向機頭，被轉動中的螺旋槳擊中身亡。除了螺旋槳，噴射引擎也可能致命。2022年12月31日，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利機場一名地勤人員，被捲入運轉中的客機引擎身亡。美國聯邦職業安全衛生署（OSHA）事後對雇主開罰，美國國家運輸安全委員會（NTSB）的初步報告也指出，她事前曾被警告引擎仍在運轉，要保持距離。目前全球沒有完整的螺旋槳傷亡統計，這類事故相對罕見，但每隔一段時間就會發生，且多半奪命或造成重傷。航空安全界普遍認為，這類悲劇幾乎都可以避免，常見的原因包括：：螺旋槳轉速很快時，肉眼幾乎看不到槳葉，在夜間或光線不足時更難察覺。：機場環境吵雜，人們不容易從聲音判斷螺旋槳是否還在轉。：部分小型螺旋槳飛機的機門與引擎距離很近，乘客一下機就可能走進危險區。：為了節省時間，有些業者會在引擎還沒關閉時就讓乘客上下機，大幅提高危險。一般航空安全規範都會要求，引擎完全停止前不得讓乘客上下機，或由地勤人員引導乘客遠離螺旋槳和機翼前方。這次索馬利亞事故中，飛機是否在螺旋槳還在運轉時就讓乘客下機，目前還沒有官方說明。