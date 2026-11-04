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台股持續震盪修正，今（4）日上下震盪達1885.72點，一度失守42000點大關，下探41855.82點，中午後買盤進場，終場收在42948.91點，下跌358.63點，成交值擴大至新台幣1兆1148.21億元。市場投資人關注何時觸底反彈？台新投顧策略長黃文清接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，目前台股自歷史高點回檔累計跌逾13%，指數在40000點至42000點應該已是合理的修正滿足點，後續能否迎來實質且強力反彈，「融資籌碼去化速度」將是關鍵。黃文清分析，近期台股連續大跌主要源自市場信心不足與籌碼鬆動。截至今日台股從盤中歷史高點49968點跌到今日低點41855點，跌超過16%，就收盤價來看也跌13.79%，40000點至42000點應該是合理的滿足點，除非融資殺得不夠，如果減夠多的話，就有機會反彈。不過，就融資餘額觀察，黃文清指出，台股從高點至昨日跌13.7%，但融資才減少8.3%左右，減幅明顯落後於台股跌幅，顯示融資減肥力道仍顯不足。一般而言，在指數觸底過程，融資會加速清洗，因此，也要看今日融資去化狀況，若籌碼清洗乾淨，台股4萬點至42000點區間有機會震盪反彈，反之，若融資去化速度偏慢，台股恐將拉長在該區間震盪築底的時間。至於投資人期待國安基金進場護盤？黃文清表示，國安基金進場護盤有嚴格條件，通常針對重大地緣政治或非經濟意外事件，如上次美台關稅戰，台股短期崩跌且跌幅大就出手，當前市場雖有選舉及國際地緣政治等雜音，但尚未構成觸發國安基金的重大失序條件。不過，由於接近縣市長選舉，現階段較可能由公股行庫與政府基金的逢低調節與換手操作，特別是在盤中量能放大、低檔換手積極時，公股逢低承接有助於穩定市場流動性。至於投資人在台股震盪修正的操作策略，黃文清建議，短線拉回，當大盤回落至40000點至42000點的合理滿足點區間，反而提供了逢低進場的契機，包括具備長線成長動能的優質AI權值股與供應鏈族群，包括晶圓代工、先進封裝、半導體設備、散熱、伺服器及上游ASIC等跌深核心標的。不過，選股時也務必特別留意個別公司的融資減肥幅度，優先挑選籌碼沉澱乾淨、融資餘額有效退場的個股，避免逆勢承接融資不減反增的標的。