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選舉結果不影響！王定宇：台美關係穩固沒問題

王定宇：密切注意恐間接影響對台軍需交貨

美國期中選舉結果出爐，美國總統川普所屬共和黨慘敗，民主黨成功翻轉參議院、眾議院。對此長期在立院國防外交委員會立委王定宇表示，台灣議題少數在美國國會跨黨派取得共識的議題，因此無論民主黨或共和黨在國會取得優勢，台美關係穩固沒有問題，反而是兩黨間對於美伊戰爭、俄烏戰爭不同，對於軍事資源分配會產生影響，對台灣就會產生間接性經濟、工業生產或是軍需交貨上的影響。對於美國期中選舉結果出爐，民主黨成功翻轉參議院、眾議院，王定宇表示，民主國家人民透過選票做決定，台灣作為美國重要的盟友，恭喜美國完成民主盛事，至於選舉勝敗輸贏，那是美國內政予以尊重。至於對台灣的影響，王定宇說，台灣議題少數在美國國會跨黨派取得共識的議題，所以兩黨無論是誰在國會佔有優勢，台美關係穩固沒有問題，台灣相關議案在美國國會本來就是跨黨派的共識，直接影響也不大。王定宇表示，反而是兩黨間對於美伊戰爭、俄烏戰爭不同，對於軍事資源分配會產生影響，對台灣就會產生間接性經濟、工業生產或是軍需交貨上的影響，這部分就要密切注意。重申在國會裡面有關台灣法案，認為影響不大，因為台灣是美國重要盟友，這部分不用過度擔心。