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蔣萬安會不會現身？黃國昌笑而不答留伏筆

台中市長盧秀燕日前拜會台北市議會藍白黨團，外界解讀為替藍白關係解凍、爭取白營支持台北市長蔣萬安。台灣民眾黨主席黃國昌今（4）日一早前往南投助選，釋出藍白合作將持續升溫的訊號，他透露與蔣萬安之間的合作「應該會越來越升溫」。至於民眾黨21日晚間的「超級星期六」造勢活動，是否邀請蔣萬安站台？黃國昌面帶笑容留下伏筆「大家就拭目以待。」身兼蔣萬安競選總部主委的盧秀燕，2日下午前往台北市議會，拜會國民黨及台灣民眾黨議會黨團，引發外界關注地方選戰藍白合作的進展。黃國昌今天到南投陪同縣議員候選人吳淳祐掃街，受訪時表示，雖然自己當天不在現場，但事後聽與會同仁轉述，盧秀燕相當客氣，雙方會談氣氛也非常融洽。黃國昌透露，會中針對如何在台北市選戰取得好成績，以及如何讓民眾黨優秀的候選人順利進入台北市議會，都有相當好的溝通。他認為，這次交流是好的開始，相信未來雙方合作會一步一步持續升溫。媒體接著追問，蔣萬安日前表示願意展現更多彈性，個別替民眾黨議員站台，甚至傳出將與白營議員參選人合體開直播；此外，民眾黨預計21日在台北市政府前廣場舉辦「全國大集結」超級星期六活動，是否也會邀請蔣萬安出席？黃國昌聽聞後，嘴角藏不住笑意，再度強調與蔣萬安之間的合作應該會越來越升溫。對於蔣萬安是否現身21日的造勢活動，他並未正面回應，只留下「至於11月21日的事情，大家就拭目以待」這句話，讓外界對藍白是否進一步合體充滿想像。