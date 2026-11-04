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美國期中選舉開票，民主黨奪回參議院，眾議院也被美國多家主流媒體預測由民主黨拿下。川普剩下2年任期恐淪「跛腳鴨」，外界關注他會不會把怒氣轉向北京，甚至拿台灣當籌碼。據《南華早報》報導，分析人士認為，北京手握稀土籌碼，川普未必會立即挑起衝突；但到了2027年，一項「無法無限期延後」的議題，可能讓美中關係再度升溫，那就是對台軍售。目前高達140億美元（約新台幣4500億元）的對台軍售案，已經被川普擱置將近一年。據《南華早報》報導，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻（Yun Sun）認為，川普遭遇重大政治挫敗時，可能會尋找代罪羔羊，但他會不會怪罪北京沒有給他足以扭轉選情的外交成果，仍然很難預料。政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師陳（Jeremy Chan）則指出，北京手上握有稀土這張王牌，川普不一定會因為選舉失利就和中國正面衝突。他認為，更大的風險可能在2027年。屆時中國國家主席習近平將把重心放在中共二十一大，美中兩國元首面對面化解歧見的機會可能減少，而對台軍售也無法無限期延後。這筆讓外界憂心的軍售案，金額約140億美元，內容包括地對空飛彈、防空攔截飛彈及相關後勤支援系統，是近年規模最大的單筆對台軍售之一。據日本《日本時報》、美國《華盛頓郵報》報導，這筆軍售今年初就已經通過美國國會的非正式審查，但川普政府為了讓訪問北京的「川習會」順利登場，一再延後正式宣布。川普今年5月在北京與習近平會談後，甚至親口把這筆軍售形容為「非常好的談判籌碼」，還透露是他自己主動在會談中提起軍售議題。科技媒體《INSIDE》引述外媒報導，川普考慮把這筆軍售延後到2026年底再宣布。美國代理海軍部長高洪（Hung Cao）在國會作證時則表示，暫緩的部分原因是美軍可能需要這批飛彈庫存，用在對伊朗的軍事行動。美國智庫民主防衛基金會中國項目資深主任辛格頓（Craig Singleton）2日在《紐約時報》投書警告，北京可能把美方「暫停軍售」解讀成限制支持台灣的承諾。如果美國日後恢復軍售，北京的反彈恐怕比1996年台海飛彈危機更嚴重。辛格頓指出，中國並沒有因為美國暫停軍售而有所收斂，仍持續在台灣周邊巡邏、演習，並擴大在台灣東部外海的海警活動。他建議川普把軍售和貿易談判脫鉤，先批准規模較小、但有實質意義的軍售。國會易主會不會讓對台軍售更卡？分析人士看法分歧，但多數認為，關鍵還是在白宮。：對台軍售在美國國會向來有兩黨共識。今年9月，共和黨參議員麥康諾（Mitch McConnell）、柯寧（John Cornyn）、穆考斯基（Lisa Murkowski）和提里斯（Thom Tillis）就曾聯名致函國務卿盧比歐和國防部長赫格塞斯，敦促盡快放行超過150億美元的對台軍援與軍售，並對川普把台灣當作「談判籌碼」表達憂慮。美國康乃爾大學教授克雷普斯（Sarah Kreps）也指出，若川普政治影響力下滑，國會議員可能更敢挑戰白宮，提出對北京更強硬的法案。：依美國制度，對台軍售由國務院主導、總統拍板，國會主要扮演審查角色，可以透過聽證會、法案和撥款施壓，但不能直接逼總統點頭。前美國駐成都總領事穆恩（Jeffrey Moon）就指出，國會即使易手，也很難直接扭轉川普的關稅或對伊朗政策，只能透過聽證會讓白宮付出更高的政治代價。：新國會明年1月才上任，交接期間委員會主席易人、預算攻防升溫，若再出現政府關門等僵局，相關程序也可能受到拖累。此外，川普若在國會處處受阻，可能更依賴行政命令和外交政策來展現政績。據《南華早報》報導，川普兩任合計近6年的任期內，已經簽署510道行政命令，超過前總統雷根、柯林頓各自8年任期的總數。：美國國務院宣布8項對台軍售，國防部統計總額約111.5億美元（約新台幣3600億元），包括82套海馬士多管火箭系統、420枚陸軍戰術飛彈、60輛自走砲、無人機、軍用軟體，以及標槍和拖式飛彈等。：因為朝野對約400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算有爭議，部分軍售簽約一度卡關。立法院最後在3月13日無異議授權政府，先簽下海馬士、自走砲、標槍、拖式飛彈等4項、約90億美元的軍售案，以免失去生產交貨順位。：通過國會非正式審查的約140億美元防空軍售，為了川習會一再延後。川普5月訪問北京後，正式宣布暫停。：4名共和黨參議員聯名致函，敦促放行超過150億美元的對台軍援與軍售。：據外媒報導，川普考慮把軍售延後到年底。：中共二十一大前，美中關係與對台軍售的時程將面臨更大的變數。目前140億美元軍售案的正式宣布時間仍不確定。分析人士認為，最快可能在今年底，但也可能和習近平訪美、美中貿易談判綁在一起，拖到2027年。即使美方正式宣布，後續還要經過簽約、編列預算、生產等流程，實際交貨往往需要好幾年。