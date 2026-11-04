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由電視台舉辦的高雄市長及台北市長候選人電視辯論會日前落幕，對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（4）日表示，選舉辯論會有別於一般的辯論比賽，目的並不是為了要辯贏對手，而兩位市長候選人賴瑞隆與沈伯洋，也確實把握這個公開平台，以市民為主體，用平和、誠懇的態度，與競選對手就市政議題進行討論，並清楚闡述政策主張，讓更多市民能夠充分比較。民進黨下午舉行中常會，針對北高電視辯論會，賴清德表示，這兩場辯論會不僅受到全國高度關注，也讓許多關心城市未來的選民，能夠透過電視或網路直播，進一步了解候選人所提出的施政主張，並思考哪一位候選人是最符合自己對家鄉發展的期待。賴清德提到，民主選舉的目的，在於讓人民充分檢視不同候選人的理念與政策，經過比較，選出最能為人民創造美好生活的候選人，這也是他從黨內候選人提名開始，一直到整個競選期間，不斷提醒所有黨籍候選人及競選團隊，必須堅守正向、陽光的選舉原則，持續以政策論述與政見說明，與人民溝通，讓更多人看見民進黨對地方發展的想法與承擔，「進而認同我們、相信我們」。賴清德說，選舉辯論會有別於一般的辯論比賽，目的並不是為了要辯贏對手，也不是比較誰的辯論技巧比較好，而是希望候選人在辯論過程中，展現出民主素養，以及對城市未來擘畫，讓選民充分感受與理解，才是選舉辯論會真正的意義。賴清德說，上週的兩場電視辯論會，兩位市長候選人賴瑞隆與沈伯洋，也確實把握這個公開平台，以市民為主體，用平和、誠懇的態度，與競選對手就市政議題進行討論，並清楚闡述政策主張，讓更多市民能夠充分比較，選擇自己所期待的城市治理模式，決定城市未來的發展方向。此外，賴清德說，他之前不斷提醒大家，隨著選舉進入最後階段，各種不實資訊、惡意抹黑與滋擾行為，都可能逐漸增加，操作手法與形式也可能更加複雜，大家應該也有注意到，近期網路社群上，出現大量以境外門號註冊、卻將所在地標示為台灣的可疑帳號，而且這些帳號的加入時間相當集中，也呈現出固定的操作模式，這些帳號大量出現在各個社群平台，或是特定議題的新聞貼文底下，藉由密集留言、刻意洗版等方式，企圖帶動輿論風向，進一步影響民眾的認知與判斷。賴清德提到，有候選人團隊發現，官網遭到惡意的飽和式攻擊，試圖利用大量異常流量癱瘓網站，干擾妨礙正常運作，他們也注意到，在台北、高雄、新竹等縣市，都出現類似的網站遭受攻擊情形，這已經不是一般的選舉攻防，更涉及網路安全，以及民主選舉能否在公平、正常的環境下進行。賴清德表示，除了選舉相關議題以外，近期也出現針對普發現金、65歲以上免繳健保，以及毒駕修法等公共政策議題，刻意透過誤導性資訊，在封閉的社群群組中流傳的情形，這些不實訊息會在這個時間點透過網路傳播，可能讓民眾在不完整或錯誤的資訊下做出判斷，造成社會的不信任與對立，進而形成負面情緒，影響選民投票判斷。賴清德說，要提醒所有黨公職與候選人團隊，面對錯假訊息跟惡意滋擾時，務必要冷靜，提高警覺，同時，也要呼籲支持者，善用官網與官方LINE的「闢謠專區」，主動查證資訊，並將正確資訊分享給身邊的親友，避免錯假訊息持續擴散；他強調，民主選舉不能受到不當干預，選舉應該讓人民依據候選人的政見、能力與表現做出選擇，而不是受到假訊息或惡意操作的影響，左右台灣人民的選擇。