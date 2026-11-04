我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳昇（如圖）坦言以前年輕氣盛一天到晚瞎說要辦生前告別式，但隨著年紀漸長不敢瞎說。（圖／記者王意馨攝影）

歌手陳昇2020年被診斷出罹患原發性口腔癌，中斷連續27年的跨年演唱會，隔年康復後才重新舉辦。今年將迎來第32次跨年演出，陳昇今（4）日舉辦門票啟售記者會，受訪時突脫口團體「新寶島康樂隊」明年將做一個告別式，把音樂作品做個了斷。而陳昇這些年屢傳烏龍死訊，健康狀態也引起眾人關心，他提及身體現況表示剛做完健檢，除了椎間盤突出，還有血管鈣化、心血管比較窄等問題，但今年68歲的陳昇也強調體力依舊不錯。經過休息與調養後，陳昇於隔年宣布抗癌成功，並重新啟動跨年演唱會，今年將迎來第32年，他直言：「能做下去就是蠻酷的事！」近年來陳昇持續寫歌、演唱並投入大量時間繪畫，被問到新專輯進度？他驚吐與黃連煜、阿VAN組成的團體「新寶島康樂隊」明年可能會做一個告別式，坦言：「我們三個說好兒女長大後，我們就可以把實體專輯做個了斷。」雖是最後一張專輯，但演出仍照舊。至於現實生活中，是否也考慮舉辦生前告別式？ 陳昇直言：「以前年輕氣盛一天到晚瞎說，現在快到跑道盡頭的時候就不敢亂說了，甚至還有些病痛會要命的，人家不是說『不要在爺爺面前講生死的事』，這種事情總要來，不急啦！」認為專注於眼前的事情才是最重要的。而陳昇也透露近日剛做完定期健檢，除了椎間盤突出、這裡酸那裡痛，還有血管鈣化、心血管比較窄等問題。陳昇表示雖然目前體力還算不錯，但今年去爬富士山時發現有點喘，讓他決定再多加強心肺功能。此外，今年68歲的陳昇，被問到是否有容貌焦慮？他正面表示：「一點都沒有！」甚至頭髮也沒有染，但他透露自己平日很少照鏡子，所以也不知道自己究竟長怎樣，笑說：「沒有酸酸臭臭的就可以了！不是不好看，就是沒想看。」這次演唱會取名《寂靜之喧嘩》，「安靜，是另一種喧嘩。原來寂靜，不是無聲，而是有些喧嘩，留在了心裡。」 這段文字成為核心概念，當世界愈來愈吵，有些人卻愈來愈安靜。對陳昇而言，寂靜與喧嘩並不是彼此對立，而是人生走過不同階段後，逐漸學會與自己相處的兩種聲音。除了演藝工作，近年投入繪畫的陳昇，在11月12日至15日也將參與「2026 ArtIN 高雄國際藝術博覽會」，於駁二藝術特區展出作品。