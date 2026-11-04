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台肥稱「目前沒計畫」 謝國樑秀簡報質疑前後說法不一

撂重話「我在一天就不准設」 謝國樑點名童子瑋選前表態

針對台肥近日聲稱目前沒有在基隆一廠設置土資場的計畫，基隆市長謝國樑今（4）日公開台肥先前提供市府的「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫簡報，直指相關資料中明確列有土資場規畫，並非外界憑空揣測。謝國樑強調，市府反對設置土資場的立場始終沒有改變，基隆需要的是能夠帶動城市發展的數據中心及高科技產業園區，而不是堆置土方及污泥的土資場。謝國樑表示，台肥先前向市府提出的規畫簡報中，短期計畫就是將基隆一廠作為處理土方及污泥的土資場，相關內容白紙黑字，十分清楚。然而，在媒體接連揭露相關規畫後，台肥卻改口強調目前沒有設置土資場的計畫，前後說法出現明顯落差，究竟是原有計畫已經取消，還是暫時擱置，台肥應該向基隆市民清楚說明。謝國樑指出，他曾親自參與台肥與市府的會議，當時就曾詢問台肥，除了土資場之外，對於基隆一廠還有哪些具體的產業發展規畫，但台肥僅表示有中長期計畫，卻未進一步說明實際內容。如今台肥表示目前沒有設置土資場計畫，更應正面回應，這塊土地未來究竟要如何開發，不能只用一句「目前沒有計畫」就交代過去。對於台肥在簡報中提出，規畫土資場是為了協助處理田寮河清淤污泥，謝國樑也提出質疑。他指出，田寮河多年來並沒有相應的清淤計畫，台肥卻以處理田寮河污泥作為設置土資場的理由，究竟必要性何在？相關規畫是否符合基隆實際需求，台肥有責任向地方說明清楚。「只要謝國樑在的一天，就不可能允許土資場進入台肥一廠。」謝國樑重申，基隆一廠擁有珍貴的土地資源，應該朝向數據中心及高科技產業園區發展，創造就業機會與產業價值，而不是將土地拿來堆置土方及污泥。他也直接向台肥喊話，既然聲稱目前沒有土資場計畫，就應該明確說明是否願意朝數據中心及產業園區方向規畫。此外，針對民進黨基隆市長候選人童子瑋日前表示，若當選市長將與台肥正式溝通，謝國樑也呼籲童子瑋，既然多次強調自己與中央關係良好，也有能力與台肥坐下來談，就應該在選舉前清楚表達立場，而不是把問題留到選後。謝國樑表示，童子瑋應該正面回答，究竟支持台肥一廠發展數據中心及高科技產業園區，還是接受未來設置土資場的可能性？如果同樣反對土資場進駐，就應該善用與中央及台肥溝通的管道，明確要求台肥調整開發方向，與市府共同守護基隆的土地與環境。謝國樑強調，台肥基隆一廠未來如何發展，不只是企業內部的投資決策，更攸關周邊居民的生活環境及基隆長遠的產業發展。面對地方高度關注的重大開發計畫，台肥應公開透明說明規畫內容，市府也將持續堅守反對設置土資場的立場，積極爭取更符合基隆未來發展需求的產業進駐。