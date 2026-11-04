蘋果新一代iPad mini 8將於11月6日正式開賣，雖然升級8.5吋OLED螢幕、A20 Pro晶片，但電池容量竟然不增反減，從上一代5,034mAh縮水至4,900mAh。更讓網友傻眼的是，蘋果早在2010年推出第一代iPad時，主打最長10小時電池續航，16年過去，最新iPad mini 8官方續航依舊只有10小時，讓網友質疑為何iPhone、MacBook不斷提升續航，唯獨iPad始終原地踏步？不過，外媒最新實測卻出現意外結果，iPad mini 8實際續航竟然比上一代增加近4小時。
iPad續航16年沒進步！網友傻眼：還是10小時
2010年第一代iPad問世，官方稱具備最長10小時電池續航，2012年推出第一代iPad mini，同樣標示10小時，2026年最新iPad mini 8已經換上OLED螢幕，官方公布最長續航仍然維持10小時。PTT網友忍不住問「到12小時不好嗎？」也有人認為，新機螢幕增加至8.5吋，電池卻更小，是否為了追求輕薄設計而犧牲電池容量。
根據科技網站《MacRumors》報導，蘋果公布的歐盟能源標籤顯示，iPad mini 8電池容量為4,900mAh，相較上一代iPad mini 7的5,034mAh，減少134mAh，雖然電池容量變小，但蘋果官方標示續航並未減少，推測與A20 Pro晶片能源效率提升，以及新一代OLED螢幕有關。
電池變小反而更耐用？外媒實測續航提升近4小時
值得注意的是，儘管蘋果官方續航仍維持10小時，科技媒體《Tom's Guide》公布最新實測，結果卻令人意外，測試人員將螢幕亮度設定為150尼特，透過Wi-Fi持續瀏覽網頁，結果iPad mini 8續航達到14小時24分鐘，相較上一代iPad mini 7的10小時36分鐘，足足增加3小時48分鐘。
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2010年第一代iPad問世，官方稱具備最長10小時電池續航，2012年推出第一代iPad mini，同樣標示10小時，2026年最新iPad mini 8已經換上OLED螢幕，官方公布最長續航仍然維持10小時。PTT網友忍不住問「到12小時不好嗎？」也有人認為，新機螢幕增加至8.5吋，電池卻更小，是否為了追求輕薄設計而犧牲電池容量。
電池變小反而更耐用？外媒實測續航提升近4小時
值得注意的是，儘管蘋果官方續航仍維持10小時，科技媒體《Tom's Guide》公布最新實測，結果卻令人意外，測試人員將螢幕亮度設定為150尼特，透過Wi-Fi持續瀏覽網頁，結果iPad mini 8續航達到14小時24分鐘，相較上一代iPad mini 7的10小時36分鐘，足足增加3小時48分鐘。