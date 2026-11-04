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▲李鐘碩在新劇中裸上身畫面衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

李鐘碩跟IU分手後，近日和申敏兒、朱智勛等人一起主演韓劇《再婚皇后》，昨（3）日正式開播後，其中一個片段瞬間就在網路上瘋傳，只見李鐘碩上身全裸走出浴池，帥氣的臉龐色氣滿滿迷倒許多網友。《再婚皇后》昨日正式開播，台灣地區可以透過Disney+串流觀看，雖然電視劇才開播，不過絕世帥哥李鐘碩的片段已經掀起討論，只見他裸著上身慢慢走出浴池，八塊腹肌直接免費放送，色氣滿滿片段瞬間在網路瘋傳。「李鐘碩新劇尺度好大」甚至直接登上微博熱搜，但許多網友看完不覺得有什麼，「穿長褲出來，我也是一笑又一笑」、「這也沒啥恥度吧，就露了個上半身」、「他怎麼一會胖一會瘦一會帥」、「露個上半身就恥度大？」李鐘碩今年中被爆出跟IU（李知恩）四年感情結束，因為兩人工作繁忙、鮮少見面，導致感情慢慢淡去，讓許多粉絲直呼不能相信，畢竟當年李鐘碩獲得《MBC演技大賞》時，在台上大方認愛IU的片段令人歷歷在目，4年之間雖然愛的低調，但不時也會放個閃，因此大家都以為兩人能夠牽手走到最後。