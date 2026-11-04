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針對行政院提出2026年度中央政府總預算追加預算案，編列經費撥補台電、中油，卻遭在野黨揚言大幅刪減，民進黨發言人吳崢今（4）日表示，八大工商團體已共同發表聲明，支持政府合理撥補台電、中油因穩定能源價格所產生的政策性虧損，呼籲立法院予以支持。他質疑，連工商團體都清楚穩定能源價格對民生與產業的重要性，國民黨與民眾黨卻為了政治攻防，揚言刪除攸關全民利益的預算，難道要讓人民承擔油電價格上漲的風險？吳崢指出，受到中東衝突影響，國際油價與天然氣價格大幅上漲，台電與中油為穩定國內物價，已吸收龐大的能源成本。行政院此次追加預算編列1,809.35億元，撥補台電、中油及相關業者吸收的油氣、電價價差，另編列2,338.34億元增資中油，改善財務結構並確保能源基礎建設持續推動，這些經費不是單純補貼國營事業，而是為了避免國際能源價格波動直接衝擊民生與產業，若在野黨執意刪除，不僅將加重國營事業財務負擔，更可能影響未來能源供應與價格穩定。吳崢表示，全國工業總會、全國商業總會等八大工商團體已發表聯合聲明，呼籲立法院支持政府合理撥補或增資，避免能源成本過度轉嫁產業，並建立透明的財務監督及合理能源價格機制。此外，台灣石油工會及台灣電力工會也指出，國營事業的政策性虧損，是為全民承擔國際輸入性通膨的結果，「從產業界到第一線勞工，都清楚政府撥補的必要性，在野黨卻反其道而行，難道政治杯葛比穩定民生物價還重要？」吳崢強調，油電價格攸關每個家庭的生活開銷，也直接影響企業營運成本，穩定能源供應與民生物價，從來就不分藍綠白，國民黨與民眾黨不應為了眼前的政治利益，犧牲全民福祉。民進黨呼籲在野黨停止政治杯葛，讓追加預算回歸專業、理性審查，儘速完成立法程序，確保能源穩定供應，守住民生物價與台灣產業競爭力。