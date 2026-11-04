藝人王陽明十分熱愛汽車與改裝車文化，也時常參加車聚活動引發關注，近期更傳出將與台灣最強實況主 Ray 於今（4）晚一同現身車聚。豈料兩人還未正式合體，就先在社群平台上掀起激烈論戰；有網友發文狂酸王陽明是為了蹭流量，甚至嘲諷他是「車界陳建州」。對此，王陽明親自現身留言區火爆反擊，直呼「蹭你的頭啦」，強調雙方純粹是互相幫忙，希望能藉此機會向世界分享台灣獨特的汽車文化。
咖啡店發文邀約！實況主 Ray 獲邀參與車聚
近期返台展開活動的人氣實況主 Ray ，與Kai Cenat在日本偶遇成為摯友而聲名大噪，被台灣網友封為「最強外交官」、「最強高中生」，更憑藉自然不做作的直播風格累積了大量歐美粉絲。這趟回到台灣，他持續探索各式在地活動，其中車聚文化更成為行程中的一大亮點。
日前，知名咖啡店「GMS coffee 特波咖啡」透過社群平台 Threads 發布貼文，宣布將於 11 月 4 日晚間 7 時至 9 時舉辦車聚活動，並公開標註了 Ray 與王陽明的帳號，熱情詢問兩人是否有空共襄盛舉。這篇公開邀約隨即引發粉絲關注， Ray 本人也現身留言區留下雙眼表情符號回應，讓這場跨界交流成為熱門話題。
遭酸蹭流量惹議！王陽明親上火線霸氣回嗆
然而，這場被高度關注的車聚交流卻意外引發部分網友的無情開酸。有網友在社群上發文，直指這場活動根本是「被王陽明蹭到 Ray 了」，甚至狂酸王陽明是「車界陳建州」，質疑他只是想藉由年輕實況主的高人氣來增加自身曝光度。
面對充滿敵意的相關言論，王陽明親自現身該篇貼文下方霸氣回嗆：「笑死了，蹭你的頭啦！」他嚴正聲明雙方是基於互相幫忙的立場，希望能共同推廣台灣車壇文化，絕非外界所曲解的單方面蹭熱度。對於其他給予支持的網友，他也大方送上飛吻表情符號，展現出直率的真性情。
對話截圖曝光！雙方早透過共同友人牽線
隨著網路上的討論持續升溫，實況主JOEYKAOTYK（91）也出面公開了私下的 WhatsApp 群組對話截圖，還原了兩人相識的真實脈絡。從截圖中可以清楚看見，這個名為「 carmeet wednnesday 」的群組內包含了 Ray 、王陽明以及負責牽線的友人。
對話中，91先是以英文向雙方熱情介紹彼此，接著便詢問 Ray 是否有機會參加車聚，而王陽明也立刻親切地在群組中向兩人打招呼。這段曝光的私訊內容不僅證實了雙方早有聯繫，更讓王陽明「互相幫忙」的說法也有了強力的支撐，也讓粉絲更加期待兩人今晚在活動現場的互動驚喜。
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近期返台展開活動的人氣實況主 Ray ，與Kai Cenat在日本偶遇成為摯友而聲名大噪，被台灣網友封為「最強外交官」、「最強高中生」，更憑藉自然不做作的直播風格累積了大量歐美粉絲。這趟回到台灣，他持續探索各式在地活動，其中車聚文化更成為行程中的一大亮點。
日前，知名咖啡店「GMS coffee 特波咖啡」透過社群平台 Threads 發布貼文，宣布將於 11 月 4 日晚間 7 時至 9 時舉辦車聚活動，並公開標註了 Ray 與王陽明的帳號，熱情詢問兩人是否有空共襄盛舉。這篇公開邀約隨即引發粉絲關注， Ray 本人也現身留言區留下雙眼表情符號回應，讓這場跨界交流成為熱門話題。
然而，這場被高度關注的車聚交流卻意外引發部分網友的無情開酸。有網友在社群上發文，直指這場活動根本是「被王陽明蹭到 Ray 了」，甚至狂酸王陽明是「車界陳建州」，質疑他只是想藉由年輕實況主的高人氣來增加自身曝光度。
面對充滿敵意的相關言論，王陽明親自現身該篇貼文下方霸氣回嗆：「笑死了，蹭你的頭啦！」他嚴正聲明雙方是基於互相幫忙的立場，希望能共同推廣台灣車壇文化，絕非外界所曲解的單方面蹭熱度。對於其他給予支持的網友，他也大方送上飛吻表情符號，展現出直率的真性情。
隨著網路上的討論持續升溫，實況主JOEYKAOTYK（91）也出面公開了私下的 WhatsApp 群組對話截圖，還原了兩人相識的真實脈絡。從截圖中可以清楚看見，這個名為「 carmeet wednnesday 」的群組內包含了 Ray 、王陽明以及負責牽線的友人。