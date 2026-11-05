我是廣告 請繼續往下閱讀

I’m donut？獨家限定「台灣脆皮鮮奶」常態販售！

▲I’m donut？「台灣脆皮鮮奶」很受歡迎，納入常態販售菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

▲I’m donut？「台灣脆皮鮮奶」78元。（圖／I’m donut？提供）

季節限定「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」！蜜柑優格人氣回歸

▲I’m donut？生甜甜圈新口味，左起：葡萄焦糖乳酪鮮奶油、蜜柑優格，皆為118元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲水果控別錯過I’m donut？生甜甜圈新品。（圖／I’m donut？提供）

Mister Donut再度聯名GODIVA甜甜圈！巧克力可可開搶

▲Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈4款新品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Mister Donut可可季濃郁巧克力甜甜圈。（圖／記者蕭涵云攝）

甜點控注意！東京生甜甜圈專門店「I’m donut？」台北店11月開賣新口味，富錦樹集團表示，獨家限定「台灣脆皮鮮奶」正式納入常態販售，人氣「蜜柑優格」同步回歸，再推出季節限定的「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱，真實口感、價格一次整理。以日本人來台灣玩必吃的脆皮甜甜圈為靈感，I’m donut？以自豪生甜甜圈的柔軟、濕潤麵體，結合其酥脆外皮，尤其外觀還是經典的花朵造型。難怪自推出以來圈粉無數，現在I’m donut？宣布，11月「台灣脆皮鮮奶」正式納入常態販售菜單，想吃都有得買。I’m donut？全新推出的季節限定「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」，則主要以自家製焦糖乳酪鮮奶油與新鮮葡萄，表面再撒上自製焦糖堅果與可可碎粒，不少人也推崇的「蜜柑優格」回歸，在蓬鬆柔軟的布里歐麵糰裡，填入自家製優格奶油與新鮮蜜柑果肉，淡淡奶香襯托微酸香氣，搭配拌有蜂蜜與奶油的玉米脆片，豐富口感。2026年Mister Donut再度聯名GODIVA甜甜圈！適逢GODIVA創立100週年，主打「蘋果黑可可波堤」109元、「鹽焦糖牛奶黑可可波堤」109元、「玫瑰莓果黑可可多拿滋」119元、「開心果黑可可多拿滋」119元，4款聯名新品。Mister Donut同步推出5款可可季產品，「生可可巧克力波堤」59元、「雙色巧克力波堤」52元、「脆脆白巧克力波堤」55元、「雙色可可歐菲香」65元、「蘭姆可可波波隆尼」79元，搭配百年紀念專屬包裝開賣。