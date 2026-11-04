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▲台北101董事長賈永婕出席「台北101獲白金級WELL認證」健康建築授牌典禮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲事件引發外界關注，賴惠員公開致歉。（圖／擷取自共訊）

台北101董事長賈永婕日前因出席立法院備詢時穿著Dior外套，引發外界熱議，如今這件話題精品外套確定捐出！賈永婕今（4）日出席記者會透露，台北101發起的公益募款活動反應熱烈，短短3天就有民眾聯繫並捐款達標120萬元，順利獲得外套。她也預告，將於鄰近聖誕節時進一步公開相關細節。賈永婕18萬Dior精品話題外套確定送出了！賈永婕今（4）日出席記者會提到，公益活動募款進度踴躍「出乎意料，在活動三天內就收到民眾詢問」，並且捐款達標120萬元，順利送出，她也透露，接下來在鄰近聖誕節時，會再對外公開細節。據了解，該活動為台北101發起「點亮希望」公益專案，以募集超過新台幣200萬元為目標，預計支持10處偏鄉團體，挹注教育與學習資源，讓公益的力量從舞台延伸至孩子的日常生活。其中只要捐款120萬元，賈永婕就捐出話題Dior外套，還有台北101大樓專屬公益點燈一晚、活動宣傳露出。該方案確定已經出現得主，目前公益專案也在持續募捐中。事件起因，賈永婕今（14）日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」，賈永婕當即回應「穿得跟你們一樣，一樣是長袖」，賴惠員則說國會殿堂還是有一定的標準，賈永婕回應時更嗆「要繼續再辯嗎？」。事後，賴惠員對於要賈永婕穿「純樸點」挨轟管太寬，她急解釋今日賈董事長共計兩度上台備詢，自第一次備詢結束後，便陸續有人向她反映，認為賈董事長於備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂之正式性，並建議本席適時予以提醒。且強調，相關提醒純粹出於議事禮儀之考量，絕無針對賈董事長個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。