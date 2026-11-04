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▲趙薇本人現身新加玻，出席好友、國際髮型設計大師Kim Robinson的髮型秀，並大方接受當地媒體採訪。（圖／zhaoweiofficial Threads）

「永遠的小燕子」趙薇2021年8月突然傳出被視為劣跡藝人遭中國全面封殺，甚至限制出境，神隱5年的她日前現身新加坡出席活動，罕見接受當地媒體訪問，除了以行動打破被禁錮的謠言，還親自否認擁有300億台幣身價、是管理70多間公司的商業女強人，「（新聞）99.9%都是假的」。多年前與老公黃有龍砸重金買下法國波爾多多座知名酒莊，趙薇受訪時被問及酒莊生意是否還有在營運，她隨即澄清「沒有沒有，完全沒有了，我現在已經不怎麼喝了」，而過去夫妻倆傳出事業版圖擴及影視、地產及餐飲業，旗下有近70間公司，她的身價高達百億，對此，趙薇直呼誇張，「可以藉此澄清一下，其實很多關於商業方面的新聞，99.9%都是假的！」趙薇表示，之所以當時沒有出面說明，原因真的是太忙碌，「我實在沒有機會去澄清，我也好想自己懂（做生意），但我真的不會。」多年來被封為「中國娛樂界女巴菲特」、投資眼光神準，她感到相當無奈，「我完全不會做生意，之前有報紙、雜誌採訪我，我屢次澄清這個觀點，但報導刊出後只有豆腐乾般小，隨後鋪天蓋地的依然是那種聳人聽聞、誇張的新聞。」談及近年的生活，趙薇說「每天的自己好像跟昨天的自己都不一樣，現在可能更開心一些」，透露這幾年基本上都待在家中，或是自己去旅行，很少再拋頭露臉，連微博也不太想更新，現階段很喜歡這樣安靜的生活，雖然還是有很多朋友邀她出席活動，但自己不想那麼累，想好好感受慢生活的樂趣。