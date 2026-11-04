中華民國足球協會理事長改選將於11月7日登場，現任理事長張璨與挑戰者姚仁恭競爭。中華男足國家隊前總教練陳貴人今透過臉書發表公開信，向未來足協主事者提出9項期待，涵蓋職業聯盟、基層人員權益、國家隊後勤、青訓、場地及財務透明，強調台灣足球要進步，不能只有口號。
職業化列第一優先！痛批基層賽務常態「被逼代墊款」
陳貴人將「全力推動台灣職業足球聯盟」列為首要核心任務。他指出，唯有建立完善的職業制度、透明的升降級機制以及合理的球員薪資待遇，才能讓無數苦練的小球員與家長看見未來發展的希望，台灣足球也才具備與世界各國平起平坐的競爭籌碼。
除了頂層的職業化，陳貴人更深切關注長年在最底層默默付出的第一線工作人員。他直言，足協過去制度混亂，裁判與賽務人員執行賽事後往往面臨款項延宕，甚至被迫長期自行代墊差旅與執行費用。陳貴人強烈呼籲，足協新任團隊必須建立標準化且迅速的酬勞撥款流程，賽事結束後應立即完成行政核銷，徹底終結基層人員承擔財務壓力的荒謬現象。
「機票裝備報到前就該搞定！」國家隊後勤改革刻不容緩
身為曾親自帶領中華隊征戰國際大賽的教頭，陳貴人對國家隊後勤體系的混亂深有感觸。他嚴正指出，球員、教練與防護團隊在踏進集訓基地那一刻起，所有的比賽裝備、航班機票、飯店住宿、出賽津貼與保險補助，行政端都應該「提早全數就緒」；過去國家隊屢次爆發臨出國前機票喬不攏、裝備不合身甚至補助遲發的爭議，嚴重打擊選手士氣，「足協的責任是成為國家隊最強後盾，絕不能讓選手在為國爭光的同時，還要為行政瑕疵分心受氣！」
在青訓與財務層面，陳貴人主張必須建立從小學、俱樂部到青年梯隊無縫銜接的完整培育鏈，並強調足協不能永遠當「伸手牌」、單純依賴運動部與國際足總（FIFA）的補助款苟延殘喘，必須強化商業行銷與異業結盟，讓足球運動具備市場價值與自主造血機能；同時，所有的經費補助與決策必須全面上網攤在陽光下，接受全民監督。
改選進入最後倒數！陳貴人喊話：足協是「服務」而非官僚管理
陳貴人在公開信末段語重心長地向擁有選票的會員單位喊話，強調自己並未公開站隊特定候選人，因為無論11月7日最終是張璨連任、或是姚仁恭突圍勝出，這9項訴求都是台灣足球不能迴避的必考題。「足協的存在不是為了高高在上的官僚管理，而是為了服務足球、發展足球。」
陳貴人強調，個人的權位去留從來不是重點，如何落實真正的公平與透明，帶領台灣足球走出低谷，才是這場改選最核心的歷史責任。
中華男足前主帥陳貴人向足協新團隊提出「9大改革期待」
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陳貴人將「全力推動台灣職業足球聯盟」列為首要核心任務。他指出，唯有建立完善的職業制度、透明的升降級機制以及合理的球員薪資待遇，才能讓無數苦練的小球員與家長看見未來發展的希望，台灣足球也才具備與世界各國平起平坐的競爭籌碼。
除了頂層的職業化，陳貴人更深切關注長年在最底層默默付出的第一線工作人員。他直言，足協過去制度混亂，裁判與賽務人員執行賽事後往往面臨款項延宕，甚至被迫長期自行代墊差旅與執行費用。陳貴人強烈呼籲，足協新任團隊必須建立標準化且迅速的酬勞撥款流程，賽事結束後應立即完成行政核銷，徹底終結基層人員承擔財務壓力的荒謬現象。
身為曾親自帶領中華隊征戰國際大賽的教頭，陳貴人對國家隊後勤體系的混亂深有感觸。他嚴正指出，球員、教練與防護團隊在踏進集訓基地那一刻起，所有的比賽裝備、航班機票、飯店住宿、出賽津貼與保險補助，行政端都應該「提早全數就緒」；過去國家隊屢次爆發臨出國前機票喬不攏、裝備不合身甚至補助遲發的爭議，嚴重打擊選手士氣，「足協的責任是成為國家隊最強後盾，絕不能讓選手在為國爭光的同時，還要為行政瑕疵分心受氣！」
在青訓與財務層面，陳貴人主張必須建立從小學、俱樂部到青年梯隊無縫銜接的完整培育鏈，並強調足協不能永遠當「伸手牌」、單純依賴運動部與國際足總（FIFA）的補助款苟延殘喘，必須強化商業行銷與異業結盟，讓足球運動具備市場價值與自主造血機能；同時，所有的經費補助與決策必須全面上網攤在陽光下，接受全民監督。
改選進入最後倒數！陳貴人喊話：足協是「服務」而非官僚管理
陳貴人在公開信末段語重心長地向擁有選票的會員單位喊話，強調自己並未公開站隊特定候選人，因為無論11月7日最終是張璨連任、或是姚仁恭突圍勝出，這9項訴求都是台灣足球不能迴避的必考題。「足協的存在不是為了高高在上的官僚管理，而是為了服務足球、發展足球。」
陳貴人強調，個人的權位去留從來不是重點，如何落實真正的公平與透明，帶領台灣足球走出低谷，才是這場改選最核心的歷史責任。
中華男足前主帥陳貴人向足協新團隊提出「9大改革期待」
|改革範疇
|核心訴求與具體建言
|欲解決之既有體制痛點
|一、職業足球聯盟
|全力推動台灣職業足球聯盟，建立健全球員薪資與升降級制度
|打破半職業與業餘天花板，讓基層選手與家長看見職涯未來
|二、基層工作權益
|建立裁判與賽務人員明確酬勞制度，賽事結束迅速簽核撥款
|終結第一線人員長期自掏腰包代墊費用、苦等請款之亂象
|三、國家隊後勤保障
|機票、住宿、訓練裝備與津貼補助，必須在球員報到前全數搞定
|杜絕球員代表國家出征卻因行政疏失、裝備缺漏而嚴重分心
|四、貫通青訓金字塔
|整合基層校園、民間俱樂部至青年與成人國家隊，長期培育教練
|避免各級梯隊多頭馬車，厚實基層人才庫以穩定供給一軍
|五、擺脫單一補助依賴
|強化商業行銷與企業贊助媒合，建立穩定自主造血收入
|改變足協長年只靠運動部與FIFA補助苟延殘喘的被動財政
|六、健全獎勵制度
|針對國際賽突破、青訓推動與教練養成，設計實質績效獎勵
|激發基層教練與選手向上拚戰的實質動力
|七、廣納多元專業人才
|打破派系藩籬，全面接納具熱忱之教練、裁判、退役球員與行政專才
|提升協會內部行政效率與現代化運動管理思維
|八、硬體球場資源升級
|積極盤點並改善各地標準足球場地，縮減南北基層訓練資源落差
|解決基層隊伍無標準場地可練、賽事品質受限於草皮的困境
|九、落實全面公開透明
|定期上網公告政府補助、採購招標、經費帳目流向及重大決策
|接受會員與社會大眾公評監督，徹底洗刷足協財務黑箱質疑