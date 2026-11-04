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▲中華足協理事長改選將於11月7日舉行，張璨（圖）與姚仁恭將競爭下一屆理事長。（圖／記者陳昱慈攝）

改革範疇 核心訴求與具體建言 欲解決之既有體制痛點 一、職業足球聯盟 全力推動台灣職業足球聯盟，建立健全球員薪資與升降級制度 打破半職業與業餘天花板，讓基層選手與家長看見職涯未來 二、基層工作權益 建立裁判與賽務人員明確酬勞制度，賽事結束迅速簽核撥款 終結第一線人員長期自掏腰包代墊費用、苦等請款之亂象 三、國家隊後勤保障 機票、住宿、訓練裝備與津貼補助，必須在球員報到前全數搞定 杜絕球員代表國家出征卻因行政疏失、裝備缺漏而嚴重分心 四、貫通青訓金字塔 整合基層校園、民間俱樂部至青年與成人國家隊，長期培育教練 避免各級梯隊多頭馬車，厚實基層人才庫以穩定供給一軍 五、擺脫單一補助依賴 強化商業行銷與企業贊助媒合，建立穩定自主造血收入 改變足協長年只靠運動部與FIFA補助苟延殘喘的被動財政 六、健全獎勵制度 針對國際賽突破、青訓推動與教練養成，設計實質績效獎勵 激發基層教練與選手向上拚戰的實質動力 七、廣納多元專業人才 打破派系藩籬，全面接納具熱忱之教練、裁判、退役球員與行政專才 提升協會內部行政效率與現代化運動管理思維 八、硬體球場資源升級 積極盤點並改善各地標準足球場地，縮減南北基層訓練資源落差 解決基層隊伍無標準場地可練、賽事品質受限於草皮的困境 九、落實全面公開透明 定期上網公告政府補助、採購招標、經費帳目流向及重大決策 接受會員與社會大眾公評監督，徹底洗刷足協財務黑箱質疑

中華民國足球協會理事長改選將於11月7日登場，現任理事長張璨與挑戰者姚仁恭競爭。中華男足國家隊前總教練陳貴人今透過臉書發表公開信，向未來足協主事者提出9項期待，涵蓋職業聯盟、基層人員權益、國家隊後勤、青訓、場地及財務透明，強調台灣足球要進步，不能只有口號。陳貴人將「全力推動台灣職業足球聯盟」列為首要核心任務。他指出，唯有建立完善的職業制度、透明的升降級機制以及合理的球員薪資待遇，才能讓無數苦練的小球員與家長看見未來發展的希望，台灣足球也才具備與世界各國平起平坐的競爭籌碼。除了頂層的職業化，陳貴人更深切關注長年在最底層默默付出的第一線工作人員。他直言，足協過去制度混亂，裁判與賽務人員執行賽事後往往面臨款項延宕，甚至被迫長期自行代墊差旅與執行費用。陳貴人強烈呼籲，足協新任團隊必須建立標準化且迅速的酬勞撥款流程，賽事結束後應立即完成行政核銷，徹底終結基層人員承擔財務壓力的荒謬現象。身為曾親自帶領中華隊征戰國際大賽的教頭，陳貴人對國家隊後勤體系的混亂深有感觸。他嚴正指出，球員、教練與防護團隊在踏進集訓基地那一刻起，所有的比賽裝備、航班機票、飯店住宿、出賽津貼與保險補助，行政端都應該「提早全數就緒」；過去國家隊屢次爆發臨出國前機票喬不攏、裝備不合身甚至補助遲發的爭議，嚴重打擊選手士氣，「足協的責任是成為國家隊最強後盾，絕不能讓選手在為國爭光的同時，還要為行政瑕疵分心受氣！」在青訓與財務層面，陳貴人主張必須建立從小學、俱樂部到青年梯隊無縫銜接的完整培育鏈，並強調足協不能永遠當「伸手牌」、單純依賴運動部與國際足總（FIFA）的補助款苟延殘喘，必須強化商業行銷與異業結盟，讓足球運動具備市場價值與自主造血機能；同時，所有的經費補助與決策必須全面上網攤在陽光下，接受全民監督。陳貴人在公開信末段語重心長地向擁有選票的會員單位喊話，強調自己並未公開站隊特定候選人，因為無論11月7日最終是張璨連任、或是姚仁恭突圍勝出，這9項訴求都是台灣足球不能迴避的必考題。「足協的存在不是為了高高在上的官僚管理，而是為了服務足球、發展足球。」陳貴人強調，個人的權位去留從來不是重點，如何落實真正的公平與透明，帶領台灣足球走出低谷，才是這場改選最核心的歷史責任。