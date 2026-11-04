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台灣團旅客也受到影響

尼泊爾聖母峰昨（3）日上午發生兩架直升機相撞的事故，造成一名印度籍遊客身亡，意外波及到當時正在停機坪排隊等待搭乘直升機的其他旅客，其中也包括台灣團旅客，造成兩位台灣女性團員受傷，傷者都已在第一時間送往當地醫院治療，幸好沒有大礙。根據《BBC》報導，當地時間3日早上8點15分左右，兩架直升機準備在聖母峰的費里切（Pheriche）停機坪降落時，其中一架直升機的旋翼撞到另一架直升機，對機身造成嚴重破壞，導致直升機俯衝墜地。被撞到的魚尾航空（Fishtail Air）表示，喪生的印度籍旅客為巴拉拉穆杜（Vasanth Kumar Balaramudu），另外機上還有一位乘客與機長受傷，均已送往醫院治療。至於另一架直升機隸屬於王朝航空（Air Dynasty），王朝航空表示當時直升機正在載運貨物，機上僅有一名機組人員操作，並未受傷。尼泊爾民航局發言人布爾（Gyanendra Bhul）表示，「這起事故似乎發生在兩架直升機嘗試降落於同一地點時」。從事發影片看來，當時天氣狀況相當晴朗，且未見強風，意外發生的具體原因仍需進一步調查。由於喜馬拉雅山地形複雜，加上劇烈變化的天氣狀況與高海拔環境，航空飛行任務本就充滿危險。這起意外也波及到當時在停機坪的其他遊客，晴天旅遊總經理蕭世華表示，為躲避墜毀直升機，有兩位台灣女團員被其他的外國客人推擠而跌倒，造成一位手部輕微扭傷、一位手部韌帶受傷，所幸全體團員平安無大礙。旅行社已妥善處理，團體行程照常進行，預計今天晚上尼泊爾時間會按照行程搭機返回。觀光署表示，機上死傷旅客非我國旅客，該案旅行社辦理本次旅遊已投保旺旺友聯產險的旅行業責任保險——意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元。觀光署已責請旅行社辦理團體旅遊，應妥善照護旅客安全。