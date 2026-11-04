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民進黨台北市長候選人沈伯洋支持者自製「洋流飄帶」，成為熱門應援小物，台北市長蔣萬安陣營也推出「台北安可飄帶」因應，如今就連國民黨也推出印有中華民國樣式的飄帶。國民黨立委羅明才嗨喊，「他們有洋流，我們有中流砥柱。我們是中華民國派」，這個好。選戰倒數24天，沈伯洋陣營不斷拋出新的文宣戰略，從《順報》、「洋流」飄帶再到政策互動遊戲，蔣萬安陣營也不甘示弱，推出「台北安可」飄帶對抗，今更釋出「萬安警報」文宣和「安心貼」。而國民黨今天中常會上，從黨主席鄭麗文到黨內一級主管、中常委，也紛紛在幕僚的協助下綁上「中華民國」飄帶。鄭麗文致詞時也說，國民黨沒有國家機器，也沒有民進黨那麼龐大的資源，只能靠非常扎實的政績表現，還有國民黨團隊的團結，「我們不是『人造洋流』，我們也不是空虛的造勢」。鄭麗文呼籲11月28日拚投票率，「有正義感的所有台灣的公民，請大家11月28號一定要站出來投票！」