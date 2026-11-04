天氣開始轉涼，不少人會把厚衣物、棉被拿出來使用。不過，這些換季用品表面看起來乾淨，可能藏有黴菌或孢子。台灣氣候相對潮濕，衣櫃、儲藏室、浴室、牆面與家具等處，因通風不佳或濕氣累積而黴菌滋生。醫師提醒，換季時不要只看「有沒有發黴」，更重要的是從濕度與受潮源頭做好管理，如有長期不舒服找不到原因的症狀，可進一步尋求功能醫學協助，由專業醫師進行健康與風險的評估。
換季棉被、衣物不要直接拿來用，先清潔再使用
專注於功能醫學與精準健康管理的「瀚仕診所」王凱瑜醫師指出，門診中常遇到民眾一到換季就出現呼吸道或皮膚不適，追查後才發現問題在換季用品上。她從功能醫學的角度，列舉換季衣物最常見的三個地雷：首先是收進去之前本來就沒洗乾淨，沾附汗液、皮脂與灰塵增加黴菌滋生機會。其次是以為曬太陽、蒸氣熨斗就乾淨了，研究顯示日曬與蒸氣都無法徹底清除織物纖維深處的孢子與黴菌毒素，直接使用容易誘發過敏或呼吸道不適；最後是拿出來用力拍打或抖開，使灰塵與微粒揚散，整理時應避免大力拍打，建議配戴口罩並保持環境通風。
沒看到黴斑，不代表家裡沒有黴菌
王凱瑜醫師引用一項韓國研究指出，研究團隊用紅外線熱像儀檢視潮濕住宅的牆面與天花板，發現不少住宅已檢測出大量黴菌，居民在問卷中卻未察覺，代表光靠肉眼觀察容易低估黴菌問題。長期處在潮濕環境中，可能有鼻塞、流鼻水等過敏症狀。當身體長期不適卻找不到明確原因時，也可透過功能醫學重新檢視生活中的影響因素。王凱瑜醫師比喻，一般醫學檢查就像「守門員」，優先排除需要處理的疾病；功能醫學則進一步整合生活與環境資訊，尋找可能調整的環節。兩者並不衝突，而是互補，釐清健康問題。
尿液黴菌毒素檢測，可以知道什麼？
若懷疑身體已受到環境毒素干擾，瀚仕健康集團採用「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」分析技術，透過尿液檢體精準評估體內多達 11 種常見的黴菌毒素代謝物。王凱瑜醫師指出，透過這項科學數據結合個人環境與代謝排毒功能，協助找出可能來源並制定調整對策。醫師強調，功能醫學重視從飲食、居家環境及個人狀況，綜合評估暴露來源。尿液檢出黴菌毒素不代表一定罹患相關疾病，也無法單憑檢測結果確認毒素的確切來源，仍須由專業醫療人員綜合評估。
秋冬換季醫師提醒3件事 出現警訊建議就醫檢查
面對換季潮濕環境，王凱瑜醫師建議民眾從三件事著手：第一是以除濕機將室內濕度控制在60％以下，發現管線漏水盡快修繕；第二是換季棉被、衣物先清潔乾燥再使用，整理時避免拍打；第三是受潮嚴重的地毯、布料及天花板板材等多孔性材質，無法徹底洗乾淨，建議直接更換。
如果出現慢性疲勞與反覆感冒無法改善、明明沒有過敏體質卻容易皮膚發癢、飲食清淡卻還是經常消化不良等症狀，建議可以尋求如瀚仕診所等具備功能醫學的醫療團隊協助。防黴真正重要的，要從控制濕度、修繕漏水及清潔收納物品做起，這些看似日常的小事，反而是居家環境管理最值得先做好的地方。
了解更多黴菌毒素資訊：https://www.redoxfm.com/topic/mycotoxin
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專注於功能醫學與精準健康管理的「瀚仕診所」王凱瑜醫師指出，門診中常遇到民眾一到換季就出現呼吸道或皮膚不適，追查後才發現問題在換季用品上。她從功能醫學的角度，列舉換季衣物最常見的三個地雷：首先是收進去之前本來就沒洗乾淨，沾附汗液、皮脂與灰塵增加黴菌滋生機會。其次是以為曬太陽、蒸氣熨斗就乾淨了，研究顯示日曬與蒸氣都無法徹底清除織物纖維深處的孢子與黴菌毒素，直接使用容易誘發過敏或呼吸道不適；最後是拿出來用力拍打或抖開，使灰塵與微粒揚散，整理時應避免大力拍打，建議配戴口罩並保持環境通風。
沒看到黴斑，不代表家裡沒有黴菌
王凱瑜醫師引用一項韓國研究指出，研究團隊用紅外線熱像儀檢視潮濕住宅的牆面與天花板，發現不少住宅已檢測出大量黴菌，居民在問卷中卻未察覺，代表光靠肉眼觀察容易低估黴菌問題。長期處在潮濕環境中，可能有鼻塞、流鼻水等過敏症狀。當身體長期不適卻找不到明確原因時，也可透過功能醫學重新檢視生活中的影響因素。王凱瑜醫師比喻，一般醫學檢查就像「守門員」，優先排除需要處理的疾病；功能醫學則進一步整合生活與環境資訊，尋找可能調整的環節。兩者並不衝突，而是互補，釐清健康問題。
尿液黴菌毒素檢測，可以知道什麼？
若懷疑身體已受到環境毒素干擾，瀚仕健康集團採用「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」分析技術，透過尿液檢體精準評估體內多達 11 種常見的黴菌毒素代謝物。王凱瑜醫師指出，透過這項科學數據結合個人環境與代謝排毒功能，協助找出可能來源並制定調整對策。醫師強調，功能醫學重視從飲食、居家環境及個人狀況，綜合評估暴露來源。尿液檢出黴菌毒素不代表一定罹患相關疾病，也無法單憑檢測結果確認毒素的確切來源，仍須由專業醫療人員綜合評估。
秋冬換季醫師提醒3件事 出現警訊建議就醫檢查
面對換季潮濕環境，王凱瑜醫師建議民眾從三件事著手：第一是以除濕機將室內濕度控制在60％以下，發現管線漏水盡快修繕；第二是換季棉被、衣物先清潔乾燥再使用，整理時避免拍打；第三是受潮嚴重的地毯、布料及天花板板材等多孔性材質，無法徹底洗乾淨，建議直接更換。
如果出現慢性疲勞與反覆感冒無法改善、明明沒有過敏體質卻容易皮膚發癢、飲食清淡卻還是經常消化不良等症狀，建議可以尋求如瀚仕診所等具備功能醫學的醫療團隊協助。防黴真正重要的，要從控制濕度、修繕漏水及清潔收納物品做起，這些看似日常的小事，反而是居家環境管理最值得先做好的地方。
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