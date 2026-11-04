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▲ 初次朝聖台南跨年的大馬創作才女「Haezee黃瑋昕」今天也到場獻唱。（圖／南市府提供）

「2027台南好young耶誕跨年系列活動」將於12月熱鬧登場！台南市政府今（4）日舉辦首波卡司公布記者會，市長黃偉哲公佈首波夢幻陣容，推出「外國星光」攜手「台灣本土」黃金陣容，打造橫跨世代、兼顧流行與親子的「天花板等級」節慶饗宴。黃偉哲預告，12月24日耶誕演唱會及31日跨年晚會還有重量級卡司陸續解鎖，日、韓人氣團體都將登場。今年卡司包含八三夭、金曲歌王及來自日本、馬來西亞等國的表演者，也提供在地青年學子展現街舞及流行舞蹈才華的舞台，展現台南青春活力。被譽為「華語樂壇最具潛力的R&B靈魂新星」、曾入圍金曲獎最佳新人，今年更入圍金音獎最佳藍調歌曲，初次朝聖台南跨年的大馬創作才女「Haezee黃瑋昕」今天也到場獻唱。黃偉哲強調，即使今年耶誕跨年系列活動適逢市長任期交接，市府仍用心籌辦，讓精彩不中斷。活動除在永華市政中心西側廣場外，也將於新營、佳里及南科等地舉辦演唱會與親子活動，邀請全國民眾攜家帶眷來台南，共度歡樂的耶誕跨年時光。新聞及國際關係處表示，12月19日的新營場「南瀛草地音樂會」，推出「洋蔥滿滿的外國星光」卡司，「黃金陣容實力堅強」。邀請到了神曲製造機、最沸騰搖滾天團八三夭；影、視、歌「三棲藝人」金曲歌王許富凱；流行龐克樂團怕胖團PAPUN BAND；精通「華語、日語、台語」演唱與創作實力兼具的日本創作歌手台南女婿山元聰；在台灣動漫界擁有高人氣的日本人氣女團Kalafina（華麗菲娜）成員KEIKO；曾入圍金曲新人獎的馬來西亞潮流女聲，同時也是創作歌手的Haezee黃瑋昕等頂尖藝人接力演出。此外，「搖滾耶誕演唱會」將於12月24日在永華市政中心西側廣場辦理，多組實力堅強超人氣歌手、藝人團體，眾星雲集，以及在12月31日跨年晚會「壓箱寶」，將陸續解鎖，敬請期待！「不用飛出國，超人氣天團、藝人，將在台南一次集結，接力演繹最精采的歲末盛宴。」。新聞及國際關係處指出，「2027台南好young」耶誕跨年系列活動，採取「週週有活動、場場都精彩」的節奏，從溫馨親子派對到豪華巨星演唱會接力登場，12月5日「佳里奇趣童樂會」在佳里體育公園舉辦、12月12日「南科夢幻歷險記」則在南科管理局中央廣場，並安排闖關遊戲、泡泡派對、小丑互動等，還有小朋友最喜歡的兒童劇團，銀河音劇團，豆子劇團表演以及限量的手作體驗，不論是追星、樂迷還是全家出遊，都能在台南找到專屬的跨年儀式感。南市府表示，誠摯邀請全國民眾來台南欣賞精彩演出，走訪特色景點、品嚐在地美食，並可搭配持續到明年3月15日的「臺南購物節」活動，只要在台南消費不限金額登錄，消費滿50元就可獲得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、3C實用家電、飯店住宿券等好禮，還能順便做公益，一舉三得！更多的詳情，請上「2026臺南購物節」官網查詢。「2027台南好young」耶誕跨年系列活動計有12/05（六）佳里奇趣童樂會 13：00﹣16：30 地點：佳里體育公園活動內容：銀河谷音劇團（演出劇碼：愛畫畫的波波）、Kid’s泡泡派對、小丑互動秀闖關活動，勇闖古都 – 台南小勇士周邊手作：限量羊毛氈手作體驗、限量泡泡體驗，完成闖關並按讚追蹤牛頭牌-家的美味及遠雄文教公益基金會臉書或IG粉絲專頁即可獲得限量活動專屬冰箱貼。12/12（六）南科夢幻歷險記 13：00﹣16：30地點：南科管理局中央廣場活動內容：豆子劇團（演出劇碼：聖誕麋鹿出任務）、姊姊帶動跳、氣球互動秀。闖關活動：勇闖古都-台南小勇士。周邊手作：限量羊毛氈手作體驗、限量氣球DIY體驗。完成闖關並按讚追蹤牛頭牌-家的美味及遠雄文教公益基金會臉書或IG粉絲專頁即可獲得限量活動專屬冰箱貼12月19日（六）南瀛草地音樂會 17：30－21：30地點：新營區南瀛綠都心公園大草原八三夭、許富凱、怕胖團PAPUN BAND、Haezee黃瑋昕、KEIKO、山元聰。主持人：吳建恆。12月24日（四）搖滾耶誕演唱會地點：永華市政中心西側廣場 。12月31日（四）台南好young跨年晚會地點：永華市政中心西側廣場。