Pokémon寶可夢粉絲快看！石二鍋「新鮮尋寶趣」聯名活動提前爆雷，不只有卡比獸及可達鴨魚板、皮卡丘貼紙與小碟，還預計將推出芋頭牛奶鍋、金沙南瓜鍋兩款鍋底。王品集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「活動上線時間將於近期開跑」。
寶可夢石二鍋爆雷！皮卡丘貼紙、卡比獸魚板搶先看
王品集團旗下石二鍋，原定11月3日推出聯名寶可夢活動，目前確定延後亮相。
網路社群平台傳出提前暴雷的「新鮮尋寶趣」活動內容，可見石二鍋預計將推出「芋頭牛奶鍋、金沙南瓜鍋」2款鍋底，搭配「卡比獸、可達鴨」2款魚板及小碟，還能收集皮卡丘2款貼紙。
讓不少訓練家粉絲全嗨了！瘋狂敲碗到底什麼時候要上市。
石二鍋寶可夢聯名活動11/6開跑？王品集團回應了
《NOWNEWS今日新聞》記者致電石二鍋門市現場，店員本來說好像延到11月6日、又說目前不確定，要等公司通知。
對此，記者再求證業者，王品集團官方回應表示，「感謝各界關心，為了讓品牌聯名活動以更完整的樣貌與大家見面，活動上線時間將於近期開跑，最新消息請鎖定各品牌官網及Facebook粉絲團。」
再幫大家複習一次，目前「石二鍋包括台北桂林萬家福店、台北士林中正店、三多三店、楊梅中山北店」，都可以看到寶可夢店裝；且王品集團也確認，還有12mini快煮小火鍋、品田牧場都將同步聯名寶可夢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王品集團旗下石二鍋，原定11月3日推出聯名寶可夢活動，目前確定延後亮相。
網路社群平台傳出提前暴雷的「新鮮尋寶趣」活動內容，可見石二鍋預計將推出「芋頭牛奶鍋、金沙南瓜鍋」2款鍋底，搭配「卡比獸、可達鴨」2款魚板及小碟，還能收集皮卡丘2款貼紙。
讓不少訓練家粉絲全嗨了！瘋狂敲碗到底什麼時候要上市。
《NOWNEWS今日新聞》記者致電石二鍋門市現場，店員本來說好像延到11月6日、又說目前不確定，要等公司通知。
對此，記者再求證業者，王品集團官方回應表示，「感謝各界關心，為了讓品牌聯名活動以更完整的樣貌與大家見面，活動上線時間將於近期開跑，最新消息請鎖定各品牌官網及Facebook粉絲團。」