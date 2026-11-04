石二鍋「新鮮尋寶趣」聯名活動提前爆雷，不只有卡比獸及可達鴨魚板、皮卡丘貼紙與小碟，還預計將推出芋頭牛奶鍋、金沙南瓜鍋兩款鍋底。

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寶可夢石二鍋爆雷！皮卡丘貼紙、卡比獸魚板搶先看

▲石二鍋寶可夢「新鮮尋寶趣」聯名活動爆雷。（圖／翻攝自王品集團官網）

石二鍋寶可夢聯名活動11/6開跑？王品集團回應了

▲石二鍋出手！直擊桂林萬家福門市變成寶可夢主題店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲整間店都有寶可夢環景。（圖／記者蕭涵云攝）

「石二鍋包括台北桂林萬家福店、台北士林中正店、三多三店、楊梅中山北店」，都可以看到寶可夢店裝

▲石二鍋聯名寶可夢讓超多人好期待。（圖／記者蕭涵云攝）

Pokémon寶可夢粉絲快看！王品集團旗下石二鍋，原定11月3日推出聯名寶可夢活動，目前確定延後亮相。網路社群平台傳出提前暴雷的「新鮮尋寶趣」活動內容，可見石二鍋預計將推出讓不少訓練家粉絲全嗨了！瘋狂敲碗到底什麼時候要上市。《NOWNEWS今日新聞》記者致電石二鍋門市現場，店員本來說好像延到11月6日、又說目前不確定，要等公司通知。對此，記者再求證業者，再幫大家複習一次，目前；且王品集團也確認，還有都將同步聯名寶可夢。