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新社花海賞花免受塞車之苦！因應「2026新社花海暨台中國際花毯節」龐大人潮，台中市政府交通局本週末首度增開「水湳線」免費接駁車，使假日疏運路線擴增至 6 條。遊客只要將愛車停在水湳轉運中心，就能搭乘專車直達花海會場，現場更限量發送花毯節摺疊扇，提供跨區開車族最便利的「停車轉乘」新選擇。交通局長葉昭甫表示，今年活動以「Hello台中 花現新社」為主題，開展後吸引大批遊客湧入。目前規劃的 5 條接駁路線中，平日由「豐原線」（銜接台鐵）、「松竹線」（串聯台鐵與捷運）及「太原線」提供服務；假日則增開「東勢線」與「會場環線」，各路線皆依候車人潮機動調度、坐滿即發車。為擴大服務範圍，本週末特別協調水湳轉運中心營運廠商加入疏運，讓外縣市及跨區遊客轉乘更輕鬆。葉昭甫指出，水湳轉運中心位處西屯與北屯交界，緊鄰國道與台74線快速道路，交通動線極佳。週末增開的「水湳線」設於轉運中心第 12 月台候車，採直達會場模式：去程自上午 8 時至下午 2 時，回程自上午 9 時 30 分至下午 5 時，原則每小時 1 班，並視人潮隨時機動加派車次支援。交通局進一步說，水湳轉運中心自 8 月啟用後功能日趨完備，除市區公車外，已陸續進駐 9 條行經中清路的國道客運路線（1620、1805、1826、1851、1860、1861、1863、1866、9010）及南投客運日月潭線（6670），逐步完善大眾運輸路網。轉運中心同時具備充裕停車空間，提供汽車 614 席、機車 1,253 席及自行車 604 席，目前汽車半小時僅 10 元（當日最高 180 元）、機車每次 10 元，是自駕族中繼轉乘的最佳起點。為鼓勵民眾響應低碳出行，交通局在水湳轉運中心接駁站端備有限量「花毯節摺疊扇」，於活動期間免費發送、數量有限送完為止。交通局呼籲，山區路幅狹小、展區車位有限，請多利用免費接駁車直達現場，省時便利又環保。