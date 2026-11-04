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孩子能跟著老師念單字、背句型，遇到情境問答卻未必能自行組句，如何讓學習從理解走向表達，成為兒童英語教學關注的課題。線上兒童英語平台51Talk在台推出「全球溝通力課程」，結合真人外師一對一授課與AI個人化練習，透過生活情境及溝通任務，增加孩子主動開口機會。51Talk表示，新課程以牛津大學出版社授權大綱為基礎，由平台團隊開發符合在地學習需求的教材，將單字、句型與生活情境循序串聯，引導孩子從理解常見表達、練習問答，逐步運用已學內容完成溝通任務。課程以專業內容、個人化學習及英文互動為三大設計方向，搭配場景畫面與任務式活動，讓孩子在具體情境中練習表達。業者指出，能跟讀不代表已能靈活運用語言，仍需透過提問、線索與反覆嘗試，練習將學過的內容說出來。以認識顏色為例，孩子先從辨認顏色、說出單字開始，再進一步以完整句子描述眼前物品。AI依孩子的回應安排練習，真人外師則透過追問、延伸對話及即時回饋，在孩子卡住時提供提示，鼓勵再次嘗試，逐步說出自己的想法。除了課堂互動，課程也提供課後、單元及月度學習報告，整理孩子的學習表現、已學內容與待加強方向，讓家長追蹤單堂課到階段性的變化，了解孩子在聽懂指令、回答問題及主動表達等方面的進展。51Talk表示，AI主要用於輔助個人化練習，真人教師則負責互動引導與回饋，希望透過兩者搭配，讓教學與練習更貼近孩子的需求。家長可透過課程介紹及直播體驗會，了解授課方式與教材內容，再評估是否符合孩子的程度及學習需求。