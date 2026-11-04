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味全龍奪下台灣大賽總冠軍後，「小龍女」李多慧終於要兌現先前許下的請客祭品文，今（4）日宣布於11月5日下午2點在韓國首爾展開第一波請客活動，餐廳地點為「닭궁뎅이（雞屁股）」本店，招待對象則是剛好在韓國旅遊的台灣民眾，「有空的人直接來就好！」稍早，李多慧在社群平台公布詳細的請客資訊，時間為11月5日韓國時間下午2點整，地點在韓國首爾一家特色韓式炸雞與復古小酒館「닭궁뎅이（雞屁股）」本店，地址為首爾鐘路區北村路31-22，從地鐵安國站2號出口步行約8分鐘，將招待在韓國旅行的台灣朋友，費用全免。李多慧寫下：「台灣有雞排，韓國有닭강정！第一次辦這種聚餐，到底會來幾個人呢？好期待喔！有空的人直接來就好～輕鬆見面，一起吃飯吧！我還準備了在韓國親手挑的小驚喜喔！」並提醒用餐當天會錄製影片，不介意的朋友再來參加。貼文一發布，粉絲紛紛留言：「好扯啊！妳不是要買房子嗎」、「明天在韓團的人也太幸運了吧」、「安國站是在哪一條捷運線啊」、「我猜會出現200～300人，等於粉絲見面會了，多慧又要花錢了，哈！」有人則哀號：「天呀！好想直接搭飛機，但要上班...」