現任球評帕金斯（Kendrick Perkins）就直言，場均剩下3.4分的格林，已經成為勇士負擔，只剩下打架功能而已，「格林在場上幾乎沒有存在感，對勇士沒有任何貢獻。在我看來，他不如說是球隊的累贅。」

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格林再度因打架上新聞 球評直言：他毫無存在感

上一次我們討論格林時，是在說他場上表現、而非打架等事件，是哪個時候了？說真的，某些時刻，他必須在球場上拿出實際表現。

他對勇士沒有任何貢獻，在我看來，他不如說是球隊的累贅。

生涯四度入選全明星 近年數據持續探底

金州勇士昨日與鳳凰城太陽比賽中，現年36歲的4屆全明星格林（Draymond Green）再度起衝突，遭到驅逐出場，所幸勇士靠一哥柯瑞（Stephen Curry）全場34分贏球，前NBA球員、格林昨戰下半場打到一半，在一次禁區對抗中，先撂倒太陽年輕中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach），隨後與前來助陣的布魯克斯（Dillon Brooks）有肢體衝突，甚至互相鎖喉，最終被驅逐出場。帕金斯賽後於「First Take」節目中就直言，「帕金斯甚至表示，格林在場上毫無存在感，「」但隨後也坦言，可以理解柯瑞依舊會繼續力挺好兄弟。現年36歲的格林，生涯四度入選全明星賽，但近年個人數據持續探底，今年先發出戰6場，場均獲得26.5分鐘上場時間，只能攻下3.2分、另有5籃板與6.3助攻，投籃命中率38.9％。