寶可夢手遊《Pokémon GO》將在11月14日、11月15日推出「Pokémon GO 曠野地帶2026」活動，除了線上活動之外，官方也和新光三越合作，在活動期間於信義新天地 A11與指定店點，舉辦線下活動，訓練家們只要完成指定任務，就能領取「Pokémon GO曠野地帶：全球」主題限定明信片與資料夾。
「新光三越」將和訓練家一起展開「Pokémon GO曠野地帶：全球」的遊戲內冒險！
《Pokémon GO》官方表示，在「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動期間，訓練家可隨時隨地打開遊戲展開旅程，也能前往新光三越信義新天地A11，和其他訓練家、社群大使盡情享受線下活動。
在活動當天，只要向新光三越信義新天地A11活動現場、全台新光三越、SKM Park Outlets高雄草衙指定店點服務櫃台工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，就能獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領一次，數量有限，送完為止。在社群平台公開分享活動現場或遊戲畫面，並附上指定Hashtag「#PokemonGO曠野地帶」，完成後出示給現場工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題資料夾1份，每人限領一次，數量有限，送完為止。
「Pokémon GO曠野地帶：全球」×新光三越活動
時間：台灣時間2026年11月14日及15日，每日11:00～22:00，「Pokémon GO曠野地帶：全球」遊戲活動時間為10:00～18:00。
地點：新光三越台北信義新天地 A11 1F南大門《Pokémon GO》 攤位（台北市信義區松壽路11號）
活動官網：
「Pokémon GO曠野地帶：全球」的活動資訊
新光三越將和訓練家一起展開「Pokémon GO曠野地帶：全球」的遊戲內冒險！
全新特殊調查登場 鋼、龍屬性只能選一個
持有活動入場券的訓練家可在「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動期間參加分歧式的特殊調查，玩家要自行選擇想調查鋼屬性，或是龍屬性寶可夢，選了之後就不能更改，而且兩種調查獎勵不同。本次全球活動入場券將在Pokémon GO Web Store上架，本次特殊調查將於台灣時間2026年11月14日10:00登場。
📌選擇研究「鋼屬性」的訓練家將在獲得「鋼屬性顧問」獎牌後，解鎖下列獎勵加碼內容：
捕捉鋼屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1顆糖果XL（訓練家等級需達31以上）
捕捉鋼屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1,000個星星沙子
📌選擇研究「龍屬性」的訓練家將在獲得「龍屬性領袖」獎牌後，解鎖下列獎勵加碼內容：
捕捉龍屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1顆糖果XL（訓練家等級需達31以上）
捕捉龍屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1,000個星星沙子
訓練家獲得所選屬性的遊戲內獎牌後，將自動解鎖這些獎勵加碼內容。獎勵加碼內容將在「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動於台灣時間2026年11月15日18:00結束時失效。持有「Pokémon GO 曠野地帶：仙台／東北」與「Pokémon GO 曠野地帶：墨西哥城」現場活動入場券的訓練家將有機會在參與活動時，蒐集本次特殊調查的2個屬性主題獎牌，解鎖的獎勵加碼內容也會持續生效至全球活動結束為止。
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《Pokémon GO》官方表示，在「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動期間，訓練家可隨時隨地打開遊戲展開旅程，也能前往新光三越信義新天地A11，和其他訓練家、社群大使盡情享受線下活動。
在活動當天，只要向新光三越信義新天地A11活動現場、全台新光三越、SKM Park Outlets高雄草衙指定店點服務櫃台工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，就能獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領一次，數量有限，送完為止。在社群平台公開分享活動現場或遊戲畫面，並附上指定Hashtag「#PokemonGO曠野地帶」，完成後出示給現場工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題資料夾1份，每人限領一次，數量有限，送完為止。
時間：台灣時間2026年11月14日及15日，每日11:00～22:00，「Pokémon GO曠野地帶：全球」遊戲活動時間為10:00～18:00。
地點：新光三越台北信義新天地 A11 1F南大門《Pokémon GO》 攤位（台北市信義區松壽路11號）
活動官網：
「Pokémon GO曠野地帶：全球」的活動資訊
新光三越將和訓練家一起展開「Pokémon GO曠野地帶：全球」的遊戲內冒險！
全新特殊調查登場 鋼、龍屬性只能選一個
持有活動入場券的訓練家可在「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動期間參加分歧式的特殊調查，玩家要自行選擇想調查鋼屬性，或是龍屬性寶可夢，選了之後就不能更改，而且兩種調查獎勵不同。本次全球活動入場券將在Pokémon GO Web Store上架，本次特殊調查將於台灣時間2026年11月14日10:00登場。
捕捉鋼屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1顆糖果XL（訓練家等級需達31以上）
捕捉鋼屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1,000個星星沙子
📌選擇研究「龍屬性」的訓練家將在獲得「龍屬性領袖」獎牌後，解鎖下列獎勵加碼內容：
捕捉龍屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1顆糖果XL（訓練家等級需達31以上）
捕捉龍屬性「強大的寶可夢」時，獲得額外1,000個星星沙子
訓練家獲得所選屬性的遊戲內獎牌後，將自動解鎖這些獎勵加碼內容。獎勵加碼內容將在「Pokémon GO 曠野地帶：全球」活動於台灣時間2026年11月15日18:00結束時失效。持有「Pokémon GO 曠野地帶：仙台／東北」與「Pokémon GO 曠野地帶：墨西哥城」現場活動入場券的訓練家將有機會在參與活動時，蒐集本次特殊調查的2個屬性主題獎牌，解鎖的獎勵加碼內容也會持續生效至全球活動結束為止。