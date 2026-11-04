近期社群平台 Threads 掀起免費網頁小遊戲熱潮，從炒飯、煎牛排、擠霜淇淋，到炸地瓜球、剝茶葉蛋，生活中常見的料理竟然成為熱門遊戲題材！根據免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」11月4日的近7日點擊排行榜，前6名全由食物相關作品包辦，其中《鍋氣炒飯》以約1.1萬次點擊奪冠，《夜市牛排》則以約8900次緊追在後，前10名更有8款與食物相關。這些遊戲不只讓玩家親手挑戰製作美食，還能研究操作技巧、追求更高分數，讓不少網友一玩就停不下來。

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網頁小遊戲排行榜出爐！前6名都是食物、炒飯1.1萬點擊奪冠

近期免費網頁小遊戲在 Threads 受到關注，不少玩家開始分享自己製作的料理成果，甚至互相比較分數與製作技巧。免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」也整理各種瀏覽器小遊戲，讓玩家不需要下載程式，只要透過手機或電腦開啟網頁，就能直接體驗不同作品。

根據11月4日的近7日點擊排行榜，冠軍《鍋氣炒飯｜3D料理小遊戲》累積約1.1萬次點擊，亞軍《夜市牛排》約8900次，第三名《霜淇淋模擬器》與第四名《螺旋薯塔製造機》各有約8100次，第五名《炸地瓜球》約8000次，第六名《做章魚燒》則有約7000次點擊。

不只如此，第八名《剝茶葉蛋》及第九名《蛋包飯模擬器》，同樣都是食物題材。換句話說，排行榜前10名就有8款與食物相關，顯示料理與食物製作類型的小遊戲，在這波網頁遊戲熱潮中格外受到關注。不過，這份榜單統計的是4388平台近7日的點擊數，並非全台玩家人數或所有網頁遊戲的總人氣排名。

▲免費網頁小遊戲掀起料理熱潮！4388小遊戲近7日點擊排行榜前6名全由食物題材包辦，《鍋氣炒飯》以約1.1萬次點擊奪冠，《夜市牛排》排名第2，《炸地瓜球》則位居第5名。（圖／翻攝自4388小遊戲）
▲免費網頁小遊戲掀起料理熱潮！4388小遊戲近7日點擊排行榜前6名全由食物題材包辦，《鍋氣炒飯》以約1.1萬次點擊奪冠，《夜市牛排》排名第2，《炸地瓜球》則位居第5名。（圖／翻攝自4388小遊戲）
《鍋氣炒飯》奪冠！《夜市牛排》、《霜淇淋模擬器》緊追在後

這波料理小遊戲最有趣的地方，就是將大家熟悉的食物製作過程變成互動挑戰。排名第一的《鍋氣炒飯》以3D料理為主題，讓玩家體驗製作炒飯的樂趣；排名第二的《夜市牛排》則將台灣人熟悉的夜市美食變成遊戲題材，光是名稱就讓不少人聯想到鐵板上滋滋作響的牛排。

▲《鍋氣炒飯》以3D畫面呈現料理過程，玩家必須掌握大火、甩鍋及粒粒分明等技巧，還能挑戰不同結局、收集49種圖鑑。（圖／翻攝自《鍋氣炒飯》遊戲畫面）
▲《鍋氣炒飯》以3D畫面呈現料理過程，玩家必須掌握大火、甩鍋及粒粒分明等技巧，還能挑戰不同結局、收集49種圖鑑。（圖／翻攝自《鍋氣炒飯》遊戲畫面）
▲《夜市牛排》讓玩家體驗鐵板牛排料理，從選擇肉品、煎製牛排到加入配料都能親自操作，遊戲還設有41種結局圖鑑。（圖／翻攝自《夜市牛排》遊戲畫面）
▲《夜市牛排》讓玩家體驗鐵板牛排料理，從選擇肉品、煎製牛排到加入配料都能親自操作，遊戲還設有41種結局圖鑑。（圖／翻攝自《夜市牛排》遊戲畫面）
第三名《霜淇淋模擬器》同樣受到歡迎，玩家可以體驗製作霜淇淋的過程，挑戰擠出理想的形狀；第四名《螺旋薯塔製造機》則以夜市常見的螺旋薯塔為主題，將馬鈴薯切割成螺旋狀的過程變成遊戲，讓玩家嘗試製作漂亮的薯塔。

▲《螺旋薯塔製造機》將夜市常見的螺旋薯塔變成3D小遊戲，玩家可以體驗將整顆馬鈴薯切成螺旋狀的過程。（圖／翻攝自《螺旋薯塔製造機》遊戲畫面）
▲《螺旋薯塔製造機》將夜市常見的螺旋薯塔變成3D小遊戲，玩家可以體驗將整顆馬鈴薯切成螺旋狀的過程。（圖／翻攝自《螺旋薯塔製造機》遊戲畫面）
至於第五名《炸地瓜球》，更加入食材比例、油溫控制、內餡選擇及評分機制，玩家必須經過11個步驟，才能完成一份地瓜球。從選擇黃肉地瓜、紫肉地瓜或芋頭，到蒸熟、壓泥、揉製麵團、搓圓及油炸，每個環節都可能影響最後成果。

▲《炸地瓜球》讓玩家從黃肉地瓜、紫肉地瓜及芋頭中選擇主要食材，親手製作夜市小吃。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）
▲《炸地瓜球》讓玩家從黃肉地瓜、紫肉地瓜及芋頭中選擇主要食材，親手製作夜市小吃。（圖／翻攝自《炸地瓜球》遊戲畫面）
為何料理小遊戲這麼紅？免下載、玩法簡單又容易分享

這波料理小遊戲受到歡迎，除了題材貼近日常生活，也與操作方式容易理解有關。相較於需要花時間熟悉規則的大型遊戲，炒飯、煎牛排或炸地瓜球的目標相當直覺，即使從來沒有玩過，也能快速理解自己要做什麼。

此外，料理遊戲通常會將製作過程拆解成不同操作步驟，玩家可以在短時間內完成一次挑戰，再根據結果重新嘗試。當遊戲加入評分、特殊配方或圖鑑收集等元素，也會讓玩家更有動力研究不同玩法。

從《鍋氣炒飯》、《夜市牛排》到《炸地瓜球》，這波熱潮也反映出網頁小遊戲的魅力，不一定需要龐大的世界觀或複雜劇情，只要把日常生活中熟悉的動作變成有趣挑戰，就有機會吸引玩家反覆遊玩。

4388小遊戲熱門排行榜： https://4388.fun/c/all?sort=hot


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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