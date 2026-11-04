近期社群平台 Threads 掀起免費網頁小遊戲熱潮，從炒飯、煎牛排、擠霜淇淋，到炸地瓜球、剝茶葉蛋，生活中常見的料理竟然成為熱門遊戲題材！根據免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」11月4日的近7日點擊排行榜，前6名全由食物相關作品包辦，其中《鍋氣炒飯》以約1.1萬次點擊奪冠，《夜市牛排》則以約8900次緊追在後，前10名更有8款與食物相關。這些遊戲不只讓玩家親手挑戰製作美食，還能研究操作技巧、追求更高分數，讓不少網友一玩就停不下來。
網頁小遊戲排行榜出爐！前6名都是食物、炒飯1.1萬點擊奪冠
近期免費網頁小遊戲在 Threads 受到關注，不少玩家開始分享自己製作的料理成果，甚至互相比較分數與製作技巧。免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」也整理各種瀏覽器小遊戲，讓玩家不需要下載程式，只要透過手機或電腦開啟網頁，就能直接體驗不同作品。
根據11月4日的近7日點擊排行榜，冠軍《鍋氣炒飯｜3D料理小遊戲》累積約1.1萬次點擊，亞軍《夜市牛排》約8900次，第三名《霜淇淋模擬器》與第四名《螺旋薯塔製造機》各有約8100次，第五名《炸地瓜球》約8000次，第六名《做章魚燒》則有約7000次點擊。
不只如此，第八名《剝茶葉蛋》及第九名《蛋包飯模擬器》，同樣都是食物題材。換句話說，排行榜前10名就有8款與食物相關，顯示料理與食物製作類型的小遊戲，在這波網頁遊戲熱潮中格外受到關注。不過，這份榜單統計的是4388平台近7日的點擊數，並非全台玩家人數或所有網頁遊戲的總人氣排名。
《鍋氣炒飯》奪冠！《夜市牛排》、《霜淇淋模擬器》緊追在後
這波料理小遊戲最有趣的地方，就是將大家熟悉的食物製作過程變成互動挑戰。排名第一的《鍋氣炒飯》以3D料理為主題，讓玩家體驗製作炒飯的樂趣；排名第二的《夜市牛排》則將台灣人熟悉的夜市美食變成遊戲題材，光是名稱就讓不少人聯想到鐵板上滋滋作響的牛排。
第三名《霜淇淋模擬器》同樣受到歡迎，玩家可以體驗製作霜淇淋的過程，挑戰擠出理想的形狀；第四名《螺旋薯塔製造機》則以夜市常見的螺旋薯塔為主題，將馬鈴薯切割成螺旋狀的過程變成遊戲，讓玩家嘗試製作漂亮的薯塔。
至於第五名《炸地瓜球》，更加入食材比例、油溫控制、內餡選擇及評分機制，玩家必須經過11個步驟，才能完成一份地瓜球。從選擇黃肉地瓜、紫肉地瓜或芋頭，到蒸熟、壓泥、揉製麵團、搓圓及油炸，每個環節都可能影響最後成果。
為何料理小遊戲這麼紅？免下載、玩法簡單又容易分享
這波料理小遊戲受到歡迎，除了題材貼近日常生活，也與操作方式容易理解有關。相較於需要花時間熟悉規則的大型遊戲，炒飯、煎牛排或炸地瓜球的目標相當直覺，即使從來沒有玩過，也能快速理解自己要做什麼。
此外，料理遊戲通常會將製作過程拆解成不同操作步驟，玩家可以在短時間內完成一次挑戰，再根據結果重新嘗試。當遊戲加入評分、特殊配方或圖鑑收集等元素，也會讓玩家更有動力研究不同玩法。
從《鍋氣炒飯》、《夜市牛排》到《炸地瓜球》，這波熱潮也反映出網頁小遊戲的魅力，不一定需要龐大的世界觀或複雜劇情，只要把日常生活中熟悉的動作變成有趣挑戰，就有機會吸引玩家反覆遊玩。
4388小遊戲熱門排行榜： https://4388.fun/c/all?sort=hot
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期免費網頁小遊戲在 Threads 受到關注，不少玩家開始分享自己製作的料理成果，甚至互相比較分數與製作技巧。免費網頁遊戲收錄平台「4388小遊戲」也整理各種瀏覽器小遊戲，讓玩家不需要下載程式，只要透過手機或電腦開啟網頁，就能直接體驗不同作品。
根據11月4日的近7日點擊排行榜，冠軍《鍋氣炒飯｜3D料理小遊戲》累積約1.1萬次點擊，亞軍《夜市牛排》約8900次，第三名《霜淇淋模擬器》與第四名《螺旋薯塔製造機》各有約8100次，第五名《炸地瓜球》約8000次，第六名《做章魚燒》則有約7000次點擊。
不只如此，第八名《剝茶葉蛋》及第九名《蛋包飯模擬器》，同樣都是食物題材。換句話說，排行榜前10名就有8款與食物相關，顯示料理與食物製作類型的小遊戲，在這波網頁遊戲熱潮中格外受到關注。不過，這份榜單統計的是4388平台近7日的點擊數，並非全台玩家人數或所有網頁遊戲的總人氣排名。
這波料理小遊戲最有趣的地方，就是將大家熟悉的食物製作過程變成互動挑戰。排名第一的《鍋氣炒飯》以3D料理為主題，讓玩家體驗製作炒飯的樂趣；排名第二的《夜市牛排》則將台灣人熟悉的夜市美食變成遊戲題材，光是名稱就讓不少人聯想到鐵板上滋滋作響的牛排。
這波料理小遊戲受到歡迎，除了題材貼近日常生活，也與操作方式容易理解有關。相較於需要花時間熟悉規則的大型遊戲，炒飯、煎牛排或炸地瓜球的目標相當直覺，即使從來沒有玩過，也能快速理解自己要做什麼。
此外，料理遊戲通常會將製作過程拆解成不同操作步驟，玩家可以在短時間內完成一次挑戰，再根據結果重新嘗試。當遊戲加入評分、特殊配方或圖鑑收集等元素，也會讓玩家更有動力研究不同玩法。
從《鍋氣炒飯》、《夜市牛排》到《炸地瓜球》，這波熱潮也反映出網頁小遊戲的魅力，不一定需要龐大的世界觀或複雜劇情，只要把日常生活中熟悉的動作變成有趣挑戰，就有機會吸引玩家反覆遊玩。
4388小遊戲熱門排行榜： https://4388.fun/c/all?sort=hot