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長期投入國內外足球賽事轉播的博斯數位股份有限公司（博斯運動頻道）稍早發布嚴正聲明，痛訴自2022年起承接足協各項賽事製播，截至2026年11月1日為止，足協竟已累計積欠高達「2379萬9610元」的轉播費用；博斯不僅多次協商未果，連寄送正式存證信函並同步發函主管機關「運動部」皆石沉大海，讓業者忍無可忍全面開撕，痛批各路人馬「大家爭著做理事長，卻無人願意承擔還款責任」。博斯表示，自2022年起承接足協多項國內、國際足球賽事轉播，投入製作人力、技術設備及營運資源，但合約約定的轉播費用遲未收到。截至11月1日，應收款累計為2379萬9610元，款項全數來自實際提供的轉播服務，並非借貸或其他資金往來。博斯指出，欠款發生後已多次與足協協商，希望訂出合理且可執行的償還方案，期間也曾寄送存證信函，要求協會履行付款責任，但迄今未得到明確還款承諾，更沒有具體清償時間表。博斯透露，正式發函足協時，也將函文副本送達主管機關運動部，希望運動部掌握情況並協助處理，但截至聲明發布時，尚未收到相關回應。聲明強調，企業支持台灣足球，不應建立在長期替協會墊付製作成本的前提上。轉播涉及導播、攝影、工程、人力與設備等實際支出，如果基本履約保障不足，不僅影響單一廠商權益，也可能打擊企業投入台灣體育轉播的意願。博斯更以重話質疑，足協正、副理事長職務有人積極爭取，卻始終看不到有人正面承擔既有付款責任，直言：「理事長可以有人爭，欠下的轉播費，總該有人負責。」博斯強調，企業支持台灣足球是出於對運動的熱情，但這份熱忱不該建立在「長期替協會承擔欠款」的前提上。轉播團隊投入的專業人力與租賃設備都是真金白銀的剛性支出，企業絕對沒有義務無止境地當冤大頭；博斯正式向足協下達最後通牒，要求立即提出切實的還款方案，同時再次大聲疾呼運動部出面介入，切勿放任體育協會踐踏轉播產業的合法權益。現任足協理事長張璨同日公布財務狀況，表示協會去年底帳面債務約6500萬元，過去10個月已清償約1200萬元，目前餘額約5300萬元；另有約2300萬元政府專案款項完成核銷、等待撥補。